Muğla'ya turist akını: 3,5 milyonu aştı

Türkiye'nin önemli tatil beldelerinden olan Muğla'yı, 2024'ün 11 ayında 3 milyon 679 bin 527 yabancı turist ziyaret etti. Şehri gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artmış oldu.

İngilizlerin tercihi Muğla oldu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, şehre en çok İngiliz turistlerin geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"1 Ocak-30 Kasım döneminde kente gelen turist sayısı 3 milyon 679 bin 527'ye ulaştı. Bunun 1 milyon 593 binini İngilizler oluşturdu. İngiltere, Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist 410 bin 149 kişiyle Rusya, 294 bin 88 kişiyle Polonya, 253 bin 30 kişiyle Almanya, 91 bin 537 kişiyle Hollanda ve 1 milyon 37 bin 708 kişiyle diğer ülkelerden gelenlerden oluştu."

Akbıyık ayrıca, yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli turistin Muğla ve ilçelerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Muğla'nın alternatif turizm bakımından ülkede birinci sırada yer aldığını vurgulayan Akbıyık, kültür, spor, sağlık, yat, yayla ve kamp-karavan turizmlerinin yoğun olduğunu ifade etti.

"Yeni sezonda artış bekliyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da "Yeni sezonda Dalaman bölgesi için ana pazarımız İngiltere'den yüzde 5 artış öngörüyoruz. İkinci pazarımız Rusya'da da yüzde 10 civarı bir artış bekliyoruz." dedi.