Nisan ayında turizmde yeni rekor: Yabancı ziyaretçi ve doluluk oranı arttı

Pandemi sonrası toparlanma sürecine hızla giren Türkiye turizm sektörü, Nisan ayında güçlü bir performans gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem ziyaretçi sayısında hem de doluluk oranlarında artış kaydedildi.

Mart ayında yüzde 26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, Nisan ayında yüzde 41,12’ye yükseldi. Bu oran geçen yılın Nisan ayındaki yüzde 39,74 seviyesinin de üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Toplam geceleme sayısı da dikkate değer bir artış gösterdi. 2023 Nisan ayında 14 milyon 627 bin olan geceleme sayısı, bu yılın aynı döneminde 16 milyon 274 bine çıktı. Gecelemelerin 10 milyon 331 bini yabancı, 5 milyon 942 bini ise yerli ziyaretçiler tarafından yapıldı.

Nisan ayında konaklama tesislerinde toplam 6 milyon 6 bin 797 kişi ağırlandı. Bu kişilerin 2 milyon 955 bin 829’unu yabancı turistler, 3 milyon 50 bin 968’ini ise yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi de yükseldi. Geçen yıl Nisan ayında ortalama 2,44 gün olan kalış süresi, bu yıl 2,48 güne çıktı.

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin turizmdeki istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve pandemi öncesi seviyelere hızla yaklaşıldığını vurguluyor.