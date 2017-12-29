Oda fiyatlarında kurdan gelen enflasyona gitti

29 Aralık 2017

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) konaklama sektöründeki 11 aylık verilerin doluluklarda artışa işaret ettiğini; buna karşın artan kurların da etkisiyle gelirlerde gözlenen hafif artışa rağmen fiyatların istenilen seviyeye ulaşamadığını açıkladı.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, ilk 11 ay otel doluluklarında en yüksek artışı gösteren ülke de yüzde 18.1 artış ile Türkiye oldu. Ancak söz konusu dönemde Türkiye yüzde 13 düşüş ve 67.6 euro ile oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan ülke olarak ilk sırada yer aldı.

TÜROB'un açıkladığı "Kasım 2017 Ülke Performans Raporu"na göre, Kasım ayında otel dolulukları geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 55.3 seviyesinden yüzde 62.7'ye yükseldi. Doluluklar Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılki yüzde 51.1 seviyesinden yüzde 60.3'e yükseldi.

Ortalama günlük satılan oda bedeli Kasım 2016'daki 62.9 eurodan Kasım 2017'de 56.7 euroya gerilerken, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise hafif artışla 34.8 eurodan 35.5 euroya yükseldi. İlk 11 ayda ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre 77.7 eurodan 67.6'ya gerilerken, odabaşı elde edilen gelirler 39.7 eurodan 40.8 euroya yükseldi.

Turist sayısı yüzde 22 arttı

En büyük düşüş İstanbul'da

TÜROB Başkanı Timur Bayındır yaptığı değerlendirmede, "TL bazlı gelir artışı görülse de, enflasyona bağlı olarak giderlerde de artış olduğu gözardı edilmemeli... Döviz kurunda son bir senede yaşanan artış da dikkate alınmalı. Kasım 2016'da 3.64 TL olan euro, Kasım 2017'de 4.67 TL'ye yükseldi. Ancak kur yükselmesinin, TL bazlı gelir artışına yol açtığı görülse de, enflasyona bağlı olarak giderlerde de artışa yol açtığı göz ardı edilmemeli" diye konuştu.

Rapora göre, şehir bazında bakıldığında ise, ilk 11 aylık dönemde oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 15.1 düşüş ve 76.8 euro ile ile İstanbul oldu.

Buna göre, Ocak-Kasım 2017 döneminde ortalama günlük satılan oda bedeli 90.5 eurodan 76.8 euroya geriledi. İstanbul'da Ocak-Kasım 2017 döneminde doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 49.5'ten yüzde 62.6'ya yükseldi.