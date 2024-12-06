Otellerde doluluk oranı artıyor: Ekim ayında geceleme sayısı 21 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında doluluk oranı yüzde 61,67 oldu. Geçen yılın aynı ayında oran yüzde 57,99 seviyesinde bulunuyordu.

Aynı ayda geceleme sayısı 23 milyon 538 bin 726 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 21 milyon 858 bin 50 seviyesindeydi. Gecelemelerin 17 milyon 466 bin 959’u yabancı, 6 milyon 71 bin 767’si yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 5 milyon 385 bin 769’u yabancı, 3 milyon 256 bin 617’si yerli olmak üzere toplam 8 milyon 642 bin 386 oldu. Geçen yıl söz konusu ayda 7 milyon 838 bin 230 kişi tesislere giriş yaptı.

Ziyaretçilerin kalış süresi ise diğer verilerin tersine Ekim ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında geriledi. Geçen yılın Ekim ayında 2,79 gün olan kalış süresi bu yıl aynı ayda 2,72’ye indi. Yabancıların kalış süresi 3,39 günden 3,24 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 1,86 gün olarak sabit kaldı.

Ocak-ekim dönemi

Yılın ilk 10 ayında doluluk oranı yüzde 54,87 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde tesise gelen kişi sayısı 73 milyon 618 bin 511, geceleme sayısı 195 milyon 378 bin 890 oldu.

Ortalama kalış süresi yabancıların 3,22 gün, yerlilerin 1,97 gün, toplam 2,65 gün olarak belirlendi.