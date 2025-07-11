Otellerde doluluk oranı Mayıs’ta geriledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine ilişkin Mayıs 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, doluluk oranı 2024 Mayıs’ta yüzde 54,70 seviyesindeyken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,93’e düştü.

Toplam geceleme sayısı ise yıllık bazda artış gösterdi. 2024 Mayıs ayında 21 milyon 278 bin 196 olan geceleme sayısı, bu yıl aynı dönemde 21 milyon 891 bin 947 olarak kayıtlara geçti.

Bu gecelemelerin:

* 15 milyon 135 bin 59’u yabancı ziyaretçilere,

* 6 milyon 756 bin 888’i yerli turistlere ait oldu.

Ziyaretçi sayısı da toplamda 8 milyon 180 bin 878 olarak açıklandı. Bunun 4 milyon 487 bin 156’sını yabancılar, 3 milyon 693 bin 722’sini ise yerli konuklar oluşturdu.

Bununla birlikte, ortalama kalış süresi de hafif bir düşüş gösterdi. Geçen yılın Mayıs ayında ortalama 2,71 gün olan konaklama süresi, bu yıl 2,68 gün olarak ölçüldü.