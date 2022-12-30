Otellerde yılbaşı doluluk beklentisi yüzde 90

2021'e göre yüzde 84 oranında artış kaydedilmesine karşın turizm gelirinin salgın öncesi dönem olan 2019 yılının yüzde 1,7 altında kaldığını söyleyen Bağlıkaya, kişi başı ortalama turizm gelirinin yeterli olmadığını söyledi.

Bağlıkaya, “Rusya’dan yılbaşı dönemine ilişkin talep genel olarak iyi seyrediyor. Avrupa pazarından da önceki yıllara nazaran talebin daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Antalya’da kış sezonunda açık otellerin yılbaşı doluluklarını yüzde 90’lar seviyesinde geçirmesini bekliyoruz” dedi. Yurtdışı rezervasyonlarında %50 artış Bağlıkaya, vatandaşların yurt içi tatilleri için erken rezervasyon dönemine ilgisinin geçen yıla benzer bir seyir izlerken, aralık ortasından itibaren talepte bir yükseliş gözlediklerini ifade etti.

Bağlıkaya, "Türkiye’den yurt dışına yapılan erken rezervasyonda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 bir artış söz konusu" dedi.