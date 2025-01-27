Otobüs bileti aramalarında yüzde 425 artışla rekora imza atan il hangisi? Sebebi...

23 Ocak 2025 tarihinde, bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını artırdı.

Sevk yer ve tarih açıklamalarının ardından sonraki 5 saat içinde, bir önceki 5 saate göre otobüs bileti aramalarının yüzde 106.02 arttığını açıklayan seyahat sitesi ENUYGUN’un verilerine göre en çok aranan şehirler Bilecik, Amasya, Burdur oldu. 23 Ocak 2025 tarihinde Bilecik varışlı otobüs bileti aramaları bir günde yüzde 425 artış göstererek rekor kırdı. Amasya otobüs bileti aramaları yüzde 190, Burdur otobüs bileti aramaları yüzde 182 artış gösterdi.

“Artış, havalimanının olmadığı şehirlerde yaşanıyor”

Otobüs bileti aramalarındaki durumu değerlendiren ENUYGUN Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız: "Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte Bilecik ve Burdur gibi havalimanının olmadığı ya da Amasya gibi sık uçuş gerçekleşmeyen rotalara otobüs bileti aramalarının arttığını görüyoruz. Sınırlı sayıda uçuşun gerçekleştiği rotalarda da uçuş sayıları talebi karşılayamadığı için otobüsle seyahate yönelimde artış yaşanıyor. Askere gidecek olanların otobüs biletlerini önceden almalarında fayda var’’ dedi.