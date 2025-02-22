Oya Narin: "Küresel seyahat acentesi hizmetleri pazarı 2024'te 460 milyar dolara ulaştı"

Dünya genelinde turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'inin çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlandığını belirten Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Türkiye'de de çevrim içi seyahat platformlarının ve turizm acentelerinin sayısında yaşanan artışa dikkat çekti

Geçen sene, 62,2 milyon turist ağırlayarak, 60,5 milyar dolar gelir elde eden turizm sektörünün, hem cari açığı azaltan hem de istihdam yaratan dev bir ekosistem olduğunu ifade eden Narin, Türkiye'nin gelen turist sayısında dünyada 5'inci ve turizm gelirlerinde 7'nci sırada yer aldığını ifade etti.

"Cari açığa 40 milyar doların üzerinde net katkı"

Bugün turizmin Türkiye'de doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişiye istihdam sağladığını ve cari açığa 40 milyar doların üzerinde net katkı sunduğunu ifade eden Narin, sektörün 2025'te 64 milyar dolar, 2026'da 69 milyar dolar, 2027'de ise 74 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini aktararak, bu hedeflere ulaşmak için sektörel çeşitliliğin artırılmasının, yeni pazarların keşfedilmesinin ve turizmin 12 aya yayılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

"2024 küresel seyahat acentesi hizmetleri pazarı 460 milyar dolar"

"Geleneksel seyahat acentelerinin sayısı dünya genelinde azalırken, çevrim içi seyahat platformları hızlı yükselişine tanık oluyoruz" diyen Narin seyahat endüstrisinin büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2024 itibarıyla küresel seyahat acentesi hizmetleri pazarının 460 milyar dolar olduğu ve 2034'e kadar 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Dünya turizmi 9,5 trilyon dolardan 2033 döneminde 15 trilyon dolara çıkacak. Bu büyümenin önemli bir kısmı çevrim içi platformlardan geliyor. Bugün, dünya genelinde turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor. Bu durum, tüketici alışkanlıklarının ve seyahat planlama süreçlerinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor.

"Avrupa'da yıllık yüzde 8 büyüme bekleniyor"

Avrupa'daki seyahat acentesi pazarının 2024'te yaklaşık 86 milyar Euro seviyesinde olduğunu ve 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 8 büyümesinin beklendiğini belirten Narin, özellikle 'booking.com' gibi çevrim içi seyahat platformu devleri pazardaki hakimiyetlerini artırırken, geleneksel seyahat acentelerinin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmenin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.