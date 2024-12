Özel fiyat teklifleri ve sezon dışı tatiller Türk gezginlerin 2025 rotasını belirleyecek

Takip Et

21 bin 374 yetişkinin katılımıyla Marriott Bonvoy tarafından yapılan araştırma, 2 binden fazla Türk katılımcının yüzde 53'ünün 2024 yılına kıyasla 2025'te daha fazla tatile çıkmayı planladığını, yüzde 11’inin ise daha az tatil yapmayı planladığını ortaya koydu.

Aile köklerine yolculuk...

Yeni seyahat trendlerini de ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, 2025'te aile köklerini keşfetmek için çıkılan yolculuklar seyahatlerin yüzde 47’sini oluşturacak. Bu trendin arkasındaki en temel etken, yüzde 52 oranıyla aile büyüklerinin nerede ve nasıl yaşadığını öğrenmek.

Yeni yılın dikkat çeken bir başka gezi trendi ise cesaret isteyen tatiller. Araştırma katılımcıları, tatilde yaptığı ve evde deneyecek kadar cesur olmadığı en üst sıradaki 3 aktiviteyi zip lining, skydiving gibi yüksek adrenalinli aktiviteler (yüzde 51), tırmanış (yüzde 45) ve sıra dışı yiyecekler tatmak (yüzde 38) olarak sıralıyor.

Tatil planlamasında yapay zeka kullanımı artıyor

2025'e yönelik seyahat planlaması söz konusu olduğunda yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Türk gezginler yapay zekayı yüzde 41'lik genel orandan daha fazla kullanıyor. Bu trende genç gezginler öncülük ediyor. 18-24 yaş arası Türk gezginlerin yüzde 64'ü, 25-34 yaş arasındakilerin ise yüzde 68'i yapay zekayı kullandığını belirtiyor.

2025'te gezginler için neler önemli olacak?

Konaklama tercihleri söz konusu olduğunda, temel özelliklerde mükemmellik en önemli etken olmaya devam edecek. Türk gezginler bu özellikleri yüzde 97 temizlik, yüzde 94 fiyat, yüzde 94 konum, yüzde 94 müşteri hizmetleri ve yüzde 94 mutfak ve yemek seçenekleri olarak sıralıyor.

Yüz kişiden 77'si sezon dışı tatil planlıyor

Tatil yapmayı düşünen gezginleri rezervasyon yaptırmaya yönlendirecek en önemli şey yüzde 50 ile 'özel bir fiyat almak'. Her on Türk gezginin yüzde 38’i tatile çıkarken döviz kurlarını her zaman dikkate aldığını söylerken, yüzde beşi genellikle hiç dikkate almadığını, ancak 2025 yılında dikkate alacağını belirtiyor.

Yüksek sezon dışında kalan aylarda tatile çıkmak tatili daha ekonomik hale getirmenin bir diğer popüler yolu. Katılımcıların yüzde 77'si yüksek sezon dışında tatil yaptığını veya yapmayı planladığını söylüyor. Türkiye'deki katılımcıların yüksek sezon dışı tatil yapmayı düşünenlerin yüzde 44’ünün gerekçesi, daha uygun fiyatlarla tatil yapabilmek.