Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen-Dublin uçuşları başladı

Sabiha Gökçen'den Dublin'e, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 frekans direkt sefer düzenlenecek. Pegasus Hava Yolları Dublin hattıyla İrlanda'ya seyahat kolaylaşırken ABD ve Kanada'ya da erişim imkanı sağlanacak. Kuzey Amerika'ya güçlü bağlantıları olan kentten aktarmalı olarak New York, Boston, Şikago ve Toronto gibi başlıca Kuzey Amerika şehirlerine ulaşılabilecek.

Ekim 2024'te 5 yeni hat İstanbul ile buluştu

Alp Er Tunga Ersoy, yeni hatlarla beraber Türkiye'nin uluslararası hava yolu bağlantılarını günden güne daha da güçlendirdiklerini belirterek, açılışını gerçekleştirdikleri Dublin hattıyla birlikte bu ay 5 yeni hattı İstanbul ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Hattın hem İrlanda ile ilişkileri kuvvetlendireceğini hem de Kuzey Amerika şehirlerine seyahati kolaylaştıracağını kaydeden Ersoy, "Hattın, bölgeyle etkileşimimizi artıracağına inanıyoruz. ISG olarak 51 ülkede 38 iç hat ve 102 dış hat olmak üzere toplam 140 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor, ticaret ve turizmi destekliyoruz. Yeni hattımızın da ülkemiz ve tüm misafirlerimiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.