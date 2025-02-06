Rusların 2024 favori seyahat rotaları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Rusya Tur Operatörleri Birliği, ülkenin turizm sektörüne ilişkin 2024 rakamlarını açıkladı. Rus turistlerin geçen sene yurt dışı seyahatlerinin önceki yıla göre yüzde 15,4 oranında arttığını ortaya koyan verilere göre, Rusların en favori seyahat rotası Türkiye oldu.
Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinin 2024'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 17,4 milyona çıktığını belirttiği açıklamasında, Türkiye'nin toplam seyahatlerde yüzde 38,5 payla zirvede yer aldığı kaydedildi.
Türkiye'yi Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin takip ediyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 11,4, Çin'in yüzde 10,9, Tayland'ın yüzde 10, Mısır'ın ise yüzde 8,5 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'ye yapılan seyahatlerin söz konusu dönemde yüzde 6,3 artarak 6,7 milyona çıktığı bilgisi yer aldı.
Türkiye turu satışları iki kat arttı
Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, ülkedeki yaz sezonuna yönelik Türkiye turu satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 ila 2,5 kat arttığını bildirmişti.