Sabırlıoğlu: Otel doluluk oranları ağustosta yüzde 90-95 arasında değişti

Yurt dışından gelen turist sayısında ve kişi başı geceleme anlamında 2024 yılında artış yaşandığını ifade eden Sabırlıoğlu, "Ege ve Akdeniz çanağında turizm geliri bakımından ciddi bir artış oldu. Biz bunun sebebini de tanıtım ve pazarlamaya bağlıyoruz" diye konuştu.

Ülkemizde her bütçeye göre tatil imkanı var

Ülke genelinde 30 Ağustos haftasında otellerde boş yer kalmadığını anlatan Sabırlıoğlu, "Kara propaganda yapılıyor... 'Çok pahalı' algısı gündemde ama ülkenin çeşitli bölgelerinde her bütçeye göre tatil imkanı var. Son 5 yılda turizm gelirlerimiz de, turist sayımız da 2 katına çıktı" dedi.

Bodrum; Mikonos ve Santorini'den ucuz

Son dönemlerde yerli turistlerin Yunanistan'da tatil yapmaya yönelmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Sabırlıoğlu, "İlk defa Yunanistan'a gidilmiyor ama sosyal medyada özel bir algı oldu. Pahalılık açısından Bodrum'u hangi Yunan adasıyla kıyasladığımıza bakmak lazım. Samos ile Bodrum'u kıyaslarsak, Samos daha ucuz. Mikonos veya Santorini ile kıyasladığımız zaman biz daha ucuzuz onlara göre" dedi.

Gece müzeciliği tüm Türkiye'ye yayılmalı

Gece müzeciliğinin önemine vurgu yapan Sabırlıoğlu, turizmde en büyük sıkıntının sıcak havada turistlerin gündüz dışarı çıkmaması olduğunu belirtti ve ekledi: "Gece müze ziyareti anlamında ilk sene olmasına rağmen müzelerde günlük 10 bine yakın giriş söz konusu. Yurt dışından gelen turistlerden de, yerli turistlerden de inanılmaz bir talep var. 60 liraya Müze Kartla 300 müzeye giriyorsunuz. Gece müzeciliğinin Çanakkale, Antalya ve diğer bölgelerde artmasını istiyoruz. Gece müzeciliği Türkiye için bir nimet çünkü her tarafımız antik şehir olduğu için bunları gece değerlendirmek önemli."

Turizmde 2025 yılı hedefleri

"2025 yılının iç turizm yılı olmasını ve bunun da devamının getirilmesini, her sene belli başlı bölgenin destinasyonlara girmesini ve buralara önem verilmesini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bunları görüşüyoruz" diyen Sabırlıoğlu, farklı iller için özel çalışmalar yapılmasını istediklerini belirtti.