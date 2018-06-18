Sahiller yabancı turistlere kaldı
Ramazan bayramı tatili bitince Muğla ve turistik ilçelerinde sahiller yabancı turistlere kaldı.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olarak ölçüldüğü Muğla'da Ramazan Bayramı tatili sona erince, seçimlerde oyunu kullanacak yerli turistler memleketlerine döndü.
Güneşli havayı değerlendiren yabancı turistler, "sakin kent" Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Bodrum'daki plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Bazı turistler denize girdi, bazıları güneşlendi, bazıları da su sporları yaparak eğlendi. Çocuklarsa deniz kenarında oynayarak sıcak havanın tadını çıkardı. Turlarla gelen bazı yabancı turistler ise teknelerle günü birlik turlara katıldı.
Kaynak: AA