Şahinkaya Kanyonu doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu aynı zamanda Kızılırmak Nehri'nin de en dar ve en uzun geçidi. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan kanyon, 3 bin 250 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Ekstrem sporlar festivali 'Falcon Fes'e de ev sahipliği yapan kanyon, adrenalin tutkunlarınca tercih ediliyor. Kanyon etrafında Hititlere kadar uzanan medeniyetin izleri ve tarihi kalıntılar da bulunuyor. Etrafında piknik ve kamp alanları, restoran ve kafelerin olduğu kanyonda, Büyükşehir Belediyesi ile özel sektöre ait feribotlarla seferler düzenleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü Sosyal Tesisler ile Şahinkaya Kanyonu sorumlusu Oğuzhan Karakuş, "Kasıma kadar ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Sadece Vezirköprü ilçesinden değil, Samsun merkezinden bu bölgeye rahatlıkla ulaşımı sağlayabilmek için haftanın 4 günü vatandaşlarımızı Kanyonu'a getirip misafir ediyoruz" diye konuştu.