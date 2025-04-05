Sanatla iç içe konaklama turistlerin yeni gözdesi

Zühre KURT

Günümüzde değişen yaşam şekilleri, deniz, kum ve güneş ile yetinmeyen yeni nesil tatilcilerin alışkanlıkları, konaklama sektörünün de değişmesine neden oluyor. Son yıllarda ülkemizde, özellikle kültür-sanatın otellere taşınmasına daha sık tanık oluyoruz. Otele kimlik kazandıran sanatsal faaliyetler öne çıkıyor.

Bu otellerden biri olan Mandarin Oriental Bodrum, Türkiye’nin çağdaş sanat sahnesindeki yerini pekiştiren bir iş birliğine imza attı. Barselona, Amsterdam, New York, Paris gibi sanatın nabzının attığı merkezlerde başarılı sergilere imza atan dünyaca ünlü sanat galerisi Villa del Arte ile işbirliğinin detaylarını ve sanatın turizmdeki itici gücünü, Mandarin Oriental Bodrum Genel Müdürü Tunç Batum anlattı:

Villa del Arte galerisiyle iş birliğiniz nasıl başladı?

Mandarin Oriental, Bodrum’u sanatın büyüleyici dünyasının içine çekmek, ana hedeflerimizden biriydi. Aralarında değerli koleksiyonerlerin, sanatseverlerin de olduğu seçkin misafirlerimizin büyük ilgisi, yaz tatili deneyimini sanat ile birleştirme fikrini pekiştirdi. Hem tanınmış hem de yükselen sanatçılar, genç yetenekler için çok yönlü, birleştirici bir platform olan Villa del Arte’nin Mandarin Oriental, Bodrum’un değerleriyle örtüştüğünü düşündüğümüz için 2024 yılında bir iş birliği yapma fikri doğdu. Merkezi Barselona’da olan, Bert van Zetten ve Marcel-Jutta Huisman ortaklığına hayat bulan Villa del Arte, Mandarin Oriental, Bodrum’da bir galeriden çok daha fazlasını sunuyor. 2024 sezonu boyunca Lluis Cera, Corvengi, Herbert Mehler gibi önemli çağdaş sanatçıların eserlerini ağırladık. Düzenlediğimiz sanat buluşmalarında ziyaretçilere sanatçılarla bizzat tanışma ve eserlerinin arkasındaki hikayeleri kendi ağızlarından dinleme şansı sunduk.

Açılışımızdan bu yana çağdaş sanatın kalbinin atacağı bir merkez olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Dünyaca ünlü mimar Antonia Citterio’nun, “doğayla bir olma” fikriyle tasarladığı otelimiz, ilk günden bu yana seçkin zevklere sahip sanatsever kitleyle müthiş bir uyum yakaladı. Bu uyumu güçlendirecek sanat etkinliklerine imza atmak, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi sanat ile buluşturmak hatta bölgenin çağdaş sanat merkezi olmak bizim için çok doğal gelişen bir süreçti.

Konuklara özel sergiler, sanat sohbetleri, atölyeler

Otelde ne tür sanat etkinlikleri düzenleniyor, konuklar sanatla nasıl buluşuyor?

Bodrum’un eşsiz doğasını çağdaş sanatla bir araya getirmek en önemli önceliklerimizden. Bu sebeple, yedi yıldır Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıları ve koleksiyonerleri bir araya getiren, tüm hafta sonuna yayılan bir sanat buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Her yaz konuklarımızı özel sergilerle, sanat sohbetleriyle, atölye çalışmalarıyla buluşturuyoruz. Buna ek olarak, açılışımızın 10. yılını kutladığımız 2024 sezonunda Türkiye’nin ve Bodrum’un dünya çağdaş sanat sahnesindeki yerini pekiştiren bir iş birliğine imza attık. 25 yıl önce Barselona’da kurulan; Amsterdam, New York, Palm Beach, Miami, Hong Kong ve Paris gibi sanatın nabzının attığı merkezlerde başarılı sergilere imza atan dünyaca ünlü sanat galerisi Villa del Arte’yi bu sezon da Mandarin Oriental, Bodrum’da ağırlıyoruz.

Kültür sanat faaliyetlerinin turizme katkısı hakkında görüşleriniz neler?

Misafirperverlik, Türkiye’nin genlerinde var. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve uygulanan stratejilerle Türkiye yeni lüksün tarifini yapan destinasyonlardan birine dönüşüyor. Mandarin Oriental, Bodrum olarak biz de Bodrum’un Amalfi Sahili, Maldivler, St. Tropez gibi eşsiz deneyimler sunan seçkin destinasyonlardan birine dönüşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşları ülkemizdeki tesisleri ödül programlarına dahil ediyor. Bu başarının arkasında sektöre damga vuran kusursuz hizmet anlayışı kadar Türkiye’nin kültür-sanat sahnesinde giderek güçlenen ve sağlamlaşan yerinin de büyük payı var. Ülkemizin köklü kültür birikimi hali hazırda yıllardır dünyayı büyülüyor fakat özellikle çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi, sanatın muhteşem doğamızla buluştuğu destinasyonların artması, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini sergilemek, üretmek için burayı tercih etmesi de yerimizi günbegün sağlamlaştırıyor. Villa del Arte’nin eşsiz sanat eserlerini otelimizin her köşesinde dünyayla buluşturması, sanatçıların yerli-yabancı konuklarımızla bir araya gelmesi, her yıl ne yapacağımızı merak eden ve yazı iple çeken misafirlerimizin geri dönüşleri bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

'Biyolojik ve ekolojik çeşitliliği koruyabilmek amacımız'

Sürdürülebilirlik açışından sizi diğer tesislerden ayıran yaptığınız çalışmalar neler?

Tesisimiz içinde tek kullanımlık ürünlerin kullanımını sıfırladık, pet şişe ve plastik servis ürünlerini kullanmıyoruz. Güneş enerjisi kullanımını artırmaya, deniz yaşamını korumaya ve geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Transferlerimizde lüks elektrikli araçlar, tesis içinde elektrikli buggy’ler kullanıyoruz. Tüm odalarımızda ve genel alanlarımızda plastik içermeyen bambu ve türevi materyalleri tercih ediyoruz. Biyolojik ve ekolojik çeşitliliği koruyabilmek, en büyük önceliklerimizden biri. Bu sebeple de tüm gıda ve kimyasal alımlarımızda çevreye zarar vermeden üretim yapan firmalarla çalışıyoruz. Mavi Bayrak, Leed Sertifikası, Yeşil Anahtar Sertifikası, GSTC Sertifikası’na sahibiz. Bu yaklaşımı tesis içindeki tüm gastronomi duraklarımıza da genişleme çalışmalarımız sürüyor. Örneğin bu sezonda Mandarin Oriental, Bodrum’un en sevilen restoranlarından Blue Beach Club & Bar için yeni bir Sıfır Atık Menüsü hazırladık.