Santorini'den kaçan Antalya'ya sığındı! 'Bacasız fabrika' komşudaki krizi fırsata çevirmek istiyor

Ege Denizi’nde meydana gelen sismik hareketlilik, turizmin en büyük gelir kaynağı olduğu Yunan adalarına ağır darbe vurdu. Başta Santorini ve Yamurgi olmak üzere pek çok adada günlük yaşam sekteye uğrarken, erken rezervasyon iptalleri Türkiye’deki turistik destinasyonlara ilgiyi artırdı.

Santori Adası'nda neler oluyor?

Ocak ayından bu yana içerisinde Santori'nin de yer aldığı Kiklad Adaları'nda 12.800'den fazla deprem meydana gelirken, 5.3 büyüklüğündeki sarsıntılar bölgede olağanüstü hâl ilan edilmesine yol açtı.

Özellikle Şubat ayında bazı günlerde 1.000’i aşkın sarsıntı kaydedilirken, 10 Şubat’ta 5.3 büyüklüğünde bir deprem adayı vurmuştu. Bu depremler nedeniyle Santorini ve Amorgos'ta olağanüstü hâl ilan edilirken ve binlerce turist ile yerel halk adayı terk etmeye başlamıştı.

Tatil planları Türkiye'ye yöneldi

Yunan hükümeti, turizm sektörünü bu süreçten en az zararla çıkarmak için çeşitli adımlar atarken, turistlerin önemli bir kısmı tatil planlarını Türkiye’ye yönlendirdi. Özellikle Antalya, Marmaris, Bodrum ve Fethiye’de erken rezervasyonlarda ciddi bir hareketlilik gözlenirken, turizmciler bu değişimi fırsata çevirmek için harekete geçti.

Yeni turist profili hedefte

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız" demişti.

Turizm sektörü, yaşanan bu ilgiyi avantaja çevirmek için tanıtım çalışmalarına hız verirken, uzmanlar Türkiye’nin bu süreçte önemli bir turizm merkezi olarak konumunu daha da güçlendireceğini belirtiyor.