Sömestir tatili hazırlıkları başladı! Antalya'da yüzde 90 doluluk bekleniyor

Ağırladığı 17 milyon turistle geçen sene güzel bir turizm sezonu geçiren Antalya, yılbaşı kutlamalarında yaşanan rezervasyon yoğunluğu ile 2025'e güzel bir giriş yaptı.

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Akdeniz'in tekrar hareketleneceğini belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, sömestir tatiline yönelik rezervasyonları değerlendirdi ve yüzde 90 doluluk beklediklerini ifade etti.

Kayak ve deniz keyfi bir arada

Sömestir tatilini sahil kenarında geçirmek isteyen tatilciler, Antalya'ya geldiklerinde, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Saklıkent ile 1,5 saat mesafedeki Isparta Davraz kayak merkezlerinde kayak yapma şansına sahip olabiliyor. Bu yönüyle de Antalya'nın sıklıkla tercih edildiğini söyleyen Kavaloğlu bu yıl da 18 milyondan fazla turisti ağırlayarak yeni bir rekor kırmak istediklerini dile getirdi.

Kavaloğlu, "Sömestir tatili yaklaştı. Bu dönemde daha çok kayak otelleri tercih ediliyor ama iklim şartları Antalya'da çok güzel gidiyor. Otellerimizin yaptığı hazırlıklar var, öğrenci kampları, tatili iyi değerlendirme etkinlikleri gibi. Rezervasyonlar iyi, sömestir tatilinde de Antalya'da bir yoğunluk yaşanacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

Yüzde 90 doluluk bekleniyor

Antalya Otel Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Davaz, sömestir tatiline bir hafta kala rezervasyonlarda artış yaşandığını ifade etti ve ekledi: "Yarı yıl tatili dönemi için beklenti güzel, açık otellerin dolu olacağını tahmin ediyoruz, yüzde 100 olmasa da yüzde 90 doluluklara ulaşırız. Ocak ayında olmamıza rağmen şu anda hava şartları çok iyi. Denize giren insanları da görebiliyoruz. Ayrıca kayak yapmak isteyenler için de kentimizde bir kayak merkezi var, Saklıkent.."