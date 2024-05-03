Tarımsal Üretim Planlaması hayata geçiriliyor

Bu kapsamda bakanlık yetkilileri, Erzincan ve Tunceli İl Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın'ın başkanlığında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Hayvancılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcileri, Tarım Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda Erzincan ve Tunceli illerinin Tarımsal Üretim Planları masaya yatırılırken sürecin işleyişi hakkında istişarelerde bulunuldu.