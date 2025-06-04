Tatilciler için cazibe merkezi: 67 mavi bayraklı plaj kapılarını açıyor

Ege ve Marmara denizlerine kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’daki mavi bayraklı 67 plaj, yaz sezonuna hazır hale getirildi. Plajlarda çevre düzenlemeleri tamamlanırken, belediyeler ulaşım, temizlik ve güvenlik önlemlerini de artırdı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından belirlenen 33 kriteri karşılayan Balıkesir’de 49, Çanakkale’de 12, Bursa ve Yalova’da ise 3’er mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Ayvalık 19 plajla öne çıkıyor

Balıkesir’in en fazla mavi bayraklı plaja sahip ilçesi olan Ayvalık, yaz sezonunda yine yoğun talep bekliyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu yaz sezonunun da iyi bir sezon olacağını umut ediyoruz. 5’i belediyemiz tarafından işletilen 19 mavi bayraklı plajımız var. Bu sayının artması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Ergin ayrıca, ulaşım altyapısının gelişmesiyle ilçeye olan ilgide ciddi artış yaşandığını vurguladı.

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise otellerdeki doluluk oranının şimdiden yüzde 80’e ulaştığını belirterek, Kurban Bayramı ve yaz sezonunun dolu geçeceğini öngördü.

Çanakkale’de deniz ve tarih bir arada

Çanakkale’deki 12 mavi bayraklı plaj da tatilcileri bekliyor. TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Ahmet Çelik, “Troya Antik Kenti, Assos ve adalara olan ilgiyle birlikte Çanakkale, yeni bir turizm destinasyonu haline geliyor. 12 mavi bayraklı plajımız bunun en önemli göstergesi. Bayramda ciddi bir yoğunluk bekliyoruz” dedi.

İznik Gölü’nde de mavi bayrak dalgalanıyor

Bursa’da 2’si Karacabey’de, 1’i İznik Gölü’nde olmak üzere 3 mavi bayraklı halk plajı bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sahil şeridinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sahillerde ücretsiz şezlong, cankurtaran, engelli erişimi gibi hizmetler sunuluyor.

Yalova’da mavi bayraklı plaj sayısı artıyor

Yalova’da son 2 yılda mavi bayraklı plaj sayısı 3’e yükseldi. Çınarcık, Altınova ve Armutlu’daki plajlar sezona hazırlanırken, Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, “1100 metre uzunluğundaki plaj alanımızla ikinci mavi bayrağımızı aldık. Turizmde ses getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Yaz sezonunun Kurban Bayramı ile birlikte başlaması beklenirken, bölgedeki tüm plajlarda temizlik, can güvenliği ve sosyal hizmetler açısından gerekli düzenlemelerin tamamlandığı bildirildi.