Tatili planlarken seyahat sağlık sigortanızı unutmayın

Esin ÇETİNEL

Paketlerde yalnız sağlık hizmetleri ve masrafları değil, bagaj kaybı, tur iptal masraflarının karşılanması, gasp kaçakçılık gibi çok sayıda risk de teminat altına alınıyor.

Çoğumuz seyahat sağlık sigortası ile yurtdışı seyahatlerine çıkmadan önce yasal zorunluluk nedeniyle tanıştık. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke seyahat sağlık sigortasını vize başvurusunda zorunlu tuttuğu için satın almak zorunda kaldık. Yurtiçi sağlık sigortasını bilenler ve satın alanların sayısı ise bugün bile hala oldukça az.

Oysaki gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı sağlık sigortası ürünü iş seyahati veya tatil döneminde beklenmedik sağlık sorunu yaşanması durumunda çok sayıda riski güvence altına alıyor. Sadece ambulans hizmeti ve tüm tedavi masraflarının karşılanması değil, tedavi süreci tamamlandığında kişinin ülkesine veya ikametgâh adresine geri dönüşü, refakatçinin hasta yanında konaklaması, turla gidiyorsa tur iptal masraflarının karşılanması, ilaç gönderimi, hatta bagaj kaybı veya hasarı, gasp ve kaçakçılık teminatına kadar olası tüm riskleri de karşılıyor.

Yabancı uyruklulara özel sigorta da var

Seyahat Sağlık Sigortası’nın, sigortalıların poliçe süresi içerisindeki risklerini teminat altına aldığına dikkat çeken Türkiye Sigorta, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki seyahatler esnasında meydana gelen bir kaza veya önceden tespit edilmemiş hastalık sonucu meydana gelebilecek sağlık risklerini teminat altına alan bir ürün olduğunu vurguluyor.

Bu ürünün özellikle yüksek sağlık harcamalarına sahip ülkelere yapılan seyahatlerde önemli bir maddi destek sağladığına dikkat çeken Türkiye Sigorta, bu kapsamda hem yurtiçi hem de yurtdışı seyahatleri güvence altına alan iki farklı ürün çıkartmış durumda. Firmanın aynı zamanda yurtiçinde seyahat edecek olan yabancı uyruklulara özel seyahat sağlık sigortası da mevcut.

Üç ürün çıkarttı

Türkiye Sigorta’nın yurtdışı seyahat sağlık sigortası kapsamında, ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı, sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli, vefat eden sigortalının cenaze nakli, sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması, overbooking nedeniyle gecikme, mücbir sebeplere bağlı olarak sigortalının tur iptal masrafları, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesi, bagaj kaybı veya hasarı, kanuni işlemlerle ilgili kefalet (borç olarak), ilaç gönderilmesi organizasyonu, gasp/kapkaç teminatı (polis tutanağı ile tespit halinde) bulunuyor. Firmanın yerleşik kişiler için sunduğu Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında ise yine sigortalıya çok sayıda teminat sunuluyor.

Bu ürünü satın alanlar ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi, sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli, vefat eden sigortalının cenaze nakli, sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli ile bagaj kaybı veya hasarı teminat altına alınıyor. Yabancı uyruklara düzenlenen seyahat sigortası ise; ani rahatsızlıklar ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi, en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli, vefat eden sigortalının cenaze nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması, acil mesajların iletilmesi ile bagaj kaybı ve hasarı teminatlarını içeriyor.

Bagaj kaybı da sigorta kapsamında

Seyahat sağlık sigortaları sigortalıya çok sayıda avantaj ve asistans hizmet de sağlıyor. En yaygın asistans hizmetler arasında; kaybolan bagajın bulunması ve ardından sigortalıya ulaştırılması, sigortalının yaşadığı sağlık durumlarına ilişkin acil mesajların iletilmesi, tıbbi danışmanlık hizmetleri ayrıca ilaç gönderilmesi bulunuyor.

Yurt dışı bir yıl, yurt içi bir ay

Yurt içi ve yurt dışı seyahat sağlık sigortalarının güvence süreleri birbirinden farklı uygulanıyor. Örneğin Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası yaptıranlar başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerinde kullanabilecekleri poliçelerinin vadesini 1 yıla varan periyotla düzenletebiliyor. Yurt içi seyahatler içinse; 30 güne varan farklı periyotlarda poliçeler var. Halen yurt içi seyahatlerde poliçe vadesi 30 gün ile sınırlı. 90 güne kadar olan poliçe satın almak isteyenler için teminat süresi 90 gün olurken, 6 ay arası olan poliçeler için teminat süresi 92 gün, 6 aydan uzun süreli 12 aya kadar vadeli poliçeler içinse teminat süresi 184 gün ile sınırlı uygulanabiliyor.