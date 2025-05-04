Tatilsepeti ile tatil için uzaya bile gidilir’ mesajı

Türkiye’nin turizm seyahat alanındaki ilk dijital girişimlerinden biri olarak kurulan ve 20.yılını geride bırakan Tatilsepeti, yeni reklam kampanyasıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Dijital platfotmlarda, outdoor’da ve eşzamanlı olarak radyoda ve TV ekranlarında dönmeye başlayan yeni reklam kampanyasında önceki kampanyaların aksine sektördeki gücünü ve farklılıklarını işlemesi dikkatleri çekti. 3 seri film halinde yayına başlayan kampanyada, marka ile örtüşen ‘sepet’, görsel imaj olarak kullanılırken aynı zamanda tatille ilgili akla gelen her ürünü bir arada toplayan bir kavram olarak da sembolize ediliyor.

Tatilsepeti Pazarlama Direktörü Canan Demir, çatı kampanyasındaki ‘sepet’ kavramını ve kampanya mesajını şöyle anlattı: ‘’ Ana çatımız olan ‘’Tatil, Sepetinde!’’ söylemi etrafında tüm ürünlerimizi konumlandırmak istedik. Bunu tüketiciye anlatabilmek için bir bavul-sepet imgesi tasarladık ve bu sepete bütün tatilleri sığdırdık. Seri filmlerimizde kullandığımız bavul-sepet imgesi ile amacımız pazaryeri vurgusu yapmaktı. Rakiplerimizden ayrışan yönümüz bu, sepet olmamız. Tüm tatillerin, tatille ilgili akla gelen her ürünün ve dolayısıyla ödeme seçeneklerinin bizde bulunması bizim ayrışan yönümüz; bu özelliklerimizle sektörde güçlü bir konuma sahibiz. Marka adımız Tatilsepeti, ancak hem sektör hem de misafirler bize senelerdir “Sepet” lakabını uygun görüyor, çatı kampanyamızın sepet odaklı olmasının bir diğer sebebi de bu. Sepet sayesinde sektördeki tatille başlayan benzer isimlerden ayrıştığımızı da gösteriyoruz. Şimdilik 3 film yayınladık sene içerisinde yeni filmler üreterek serimize devam edeceğiz.’’

Erken rezervasyona rüya vurgusu!

Serinin bir diğer filminde erken rezervasyon kavramını işleyerek en çok ödeme çeşitliliğine sahip marka oldukları mesajı verdiklerini aktaran Canan Demir, ‘‘Bir diğer filmimiz ise yatakta rüya sahnesi ile açılıyor. Erken Rezervasyon sektörde önemli bir yere sahip ancak daha önce erkenden yapılan tatil rezervasyonunun misafirin rüyalarını süslemeye başladığı, erkenden tatil mutluluğu getirdiği içgörüsüyle hareket eden olmadı. Tatilin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünerek bunu vurgulamak istedik ve özellikle erken rezervasyon döneminde vade farksız taksitler, kesintisiz iade ve ön ödeme fırsatlarıyla rüyaları erkenden gerçeğe dönüştürmenin mümkün olduğuna dikkat çektik’’ dedi.

383 sefer sayılı Mars yolcusu kalmasın!

Reklam kampanyası kapsamındaki bir başka kısa filmde ise astronot kıyafetleriyle bankta oturmuş bekleyen çocuklu bir aile ekrana geliyor. Bir anons duyuluyor, dış ses ‘’Tatilsepeti 383 sefer sayılı Mars yolcularına’’ sesleniyor. Bugün için belki Mars değil ama 5 kıta ve 95 ülkede 30 binin üzerinde tur, 1 milyonun üzerinde otel seçeneği ile… diyerek yine “Tatil, sepetinde” vurgusunu güçlendiriyor.

‘’Zengin envanterimizle sektörün en kapsayıcı adresiyiz ve tatilin ilk sepetiyiz’’

2025 kampanya stratejisini markanın farklılıkları ve güçlü yanları üzerine kurguladıklarını belirten Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, ‘’Tatilsepeti olarak bugün sektörün en kapsayıcı adreslerinden biriyiz. 2004 senesinde pazaryeri kavramı henüz yoktu ve biz 21 sene önce bu mantıkla kurulduk adımız da bu nedenle Tatilsepeti. Geçmiş kampanyalarımızdan farklı olarak 2025 stratejimizde rakiplerimizden ayrıştığımız bu güçlü yanlarımıza vurgu yapmak istedik. Pazaryeri olmamızın verdiği avantaja ve zengin envanterimize dikkat çektik, her tür ‘tatilin sepeti’ olduğumuzu müşterilerimize anlattık‘’ dedi.

Tatilsepeti bundan önceki reklam kampanyalarını ‘‘çalışma’’ kavramı üzerinden yürütmüştü. Gerilla marketing çalışmalarıyla dikkat çeken online seyahat acentesi Tatilsepeti; ilk reklam kampanyası sloganı ‘’Hepimiz tatil için çalışıyoruz’’ ile çok konuşulmuş; akıllarda yer etmişti. Geçtiğimiz sene 20.yıl kutlamasına özel hazırlanan reklam kampanyası ise geniş etki yaratmış, kurumsal imaj dalında Kristal Elma ödülüne değer görülmüştü. Antalya’da çekimleri yapılan kampanya filminde ‘’20 yılı aşkın süredir tatil yapıyoruz’’ sloganı; izleyenleri gülümsetecek bir senaryoyla işlenmişti. Tatilsepeti çalışanlarının, 20 yılı aşkın süredir misafirlerine en iyi tatili yaşatmak için harcadığı ‘zorlu çaba’ya dikkat çekilmişti. 20. Yıl reklam kampanyası kapsamında cast’ın yanı sıra Tatilsepeti’nin 20 yıldır ‘en iyi tatil’ için emek veren gerçek çalışanları da yer almıştı.