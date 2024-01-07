Trabzon'u bir yılda 1,3 milyon turist ziyaret etti: Suudiler ilk sırada

Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentte geçen yıl 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist konakladı.

Trabzon'da 466 bin 644 yabancı ile 489 bin 454 yerli turistin konakladığı 2022 yılına oranla yabancı turist konaklama sayısı yüzde 51, yerli turist sayısı ise yüzde 25 arttı.

Bu kapsamda da il genelinde 2022'de konaklayan 956 bin 98 olan yerli ve yabancı turist sayısı yüzde 38 artarak 1 milyon 319 bin 299'a yükseldi.

Trabzon'a en çok 286 bin 465 kişi ile Suudi Arabistan'dan ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sıralamasında 60 bin 375 ile Umman ikinci, 42 bin 548 ile Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü, 42 bin 425 ile Kuveyt dördüncü, 36 bin 637 kişiyle de Ürdün beşinci sırada yer aldı.