Tuncer: Türkiye’nin birer gönüllü tanıtım elçisiyiz

Günay DEMİRBAĞ

Türkiye’nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtma misyonu ile hareket ettiğini belirten JW Marriott Istanbul Bosphorus Genel Müdürü C. Ediz Tuncer, yalnızca lüks bir konaklama deneyimi sunmakla kalmıyor aynı zamanda bulunduğu bölgenin kültürel mirasını da yansıttığını da belirtiyor. 200 yıllık tarihi bir binada hizmet veren otel, sürdürülebilir turizm anlayışıyla Karaköy’ün ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlıyor. Tuncer’den çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Otelcilik sektörüne ilginiz nasıl başladı ve bu alandaki kariyer yolculuğunuz nasıl şekillendi?

1972 yılında Ankara’da doğdum. Lise eğitimimin ardından Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne devam ettim. Otelcilik sektörü, dinamik yapısı ve sürekli insanlarla iç içe olması nedeniyle her zaman ilgimi çekti. İstanbul’a taşındıktan sonra sektörde birçok önemli isimle tanışma fırsatım oldu. Bu deneyimlerim sayesinde sadece mesleki açıdan değil, kişisel olarak da geniş bir çevre edindim. Bugün, hem iş hem sosyal hayatımda birçok ünlü müzisyen, sanatçı ve politikacıyla etkileşimde bulunuyorum.

Kültürel dokuya önem vererek ön plana taşıyorlar

JW Marriott Istanbul Bosphorus’un bulunduğu Karaköy bölgesi ve otelin tarihi dokusundan biraz bahsedebilir misiniz?

Otel çalışanlarımızın her biri, Türkiye’nin birer gönüllü tanıtım elçisi gibi görev yapıyor. Bugün turizm sektöründe rekabet edebilmek için misafir memnuniyeti, gastronomi alanındaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler büyük önem taşıyor. Sadece servis kalitesiyle değil, aynı zamanda bölgenin kültürünü ve tarihi dokusunu misafirlere hissettirmekle de görevliyiz. Türk turizmi dünya çapında değerli bir konuma sahip ve katkımız milyar dolarlarla ölçülüyor. Bu katkının sürdürülebilir olması için her alanda mükemmelliği hedeflemek gerekiyor.

"Bölgenin kalkınmasına katkıda bulunuyoruz"

Karaköy, İstanbul’un en turistik bölgelerinden biri, buraya nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?

Nitelikli turizm, bulunduğu bölgeye sadece ekonomik olarak değil, sosyal ve kültürel açıdan da önemli katkılar sağlar. JW Marriott Istanbul Bosphorus olarak, Karaköy’ün tarihi dokusuna uygun, modern ve lüks bir deneyim sunarken aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. 200 yıllık tarihi binamızla hem kültürel bir değer taşıyoruz hem de bölgeye uluslararası bir standart getiriyoruz.

Sürdürülebilirlik oteliniz için ne ifade ediyor ve bu konuda hangi adımları atıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk, Marriott International’ın en temel ilkelerinden biridir. JW Marriott Istanbul Bosphorus olarak, çevreyi koruma adına plastik kullanımını azaltma, enerji verimliliğini artırma ve atık yönetiminde ileri düzey uygulamalar geliştirme gibi adımlar attık. Ayrıca menülerimizde sürdürülebilirlik anlayışına uygun ürünler kullanarak, hem çevreye hem de toplumumuza olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

18, yüzyıla ait parçalar otel girişinde yer alıyor

Otelinizde sergilenen sanat eserlerinin kültürel bir değeri var mı?

Otelimizin lobisinde sergilenen eserler, dünyaca ünlü Şeyh Faisal Bin Qassim Al-Thani Halı Müzesi’nden bize armağan edilen, 18. yüzyıla ait parçalar. Bu eserler, otelimizin kültürel zenginliğini artırıyor ve misafirlerimize tarih ve sanatla iç içe bir deneyim sunuyor. Bu eserler, otelimizin prestijine katkı sağlarken, misafirlerimiz için de eşsiz bir kültürel atmosfer yaratıyor.

Dijital pazarlama, turizm ve otelcilik sektöründe nasıl bir rol oynuyor?

Siz bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Dijital pazarlamanın önemi, günümüzde her geçen gün artıyor. Sosyal medya ajansımızla birlikte otelimizin her detayını platformlarda en iyi şekilde yansıtıyoruz. Misafirlerimiz artık Instagram ve WhatsApp gibi platformlar üzerinden kolayca rezervasyon yapabiliyorlar. Ben de kişisel tercihlerimde sosyal medyanın etkisini göz önünde bulundurarak kararlar alıyorum.

JW Marriott Bosphorus’un lüks konaklama anlayışından bahseder misiniz?

Lüks anlayışımız, misafirlerimizin her anını özel kılmak üzerine kuruludur. Rezervasyondan itibaren tüm süreç boyunca misafirlerimizin ihtiyaç ve isteklerine kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu, hem konforlu hem de unutulmaz bir deneyim yaratıyor. Misafirlerimize sadece lüks bir konaklama değil, aynı zamanda onları şaşırtan ve memnun eden detaylarla dolu bir hizmet sunarak farklılaşıyoruz.