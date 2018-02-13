Turistler yüzünü İspanya'dan Türkiye'ye döndü

13 Şubat 2018

Avrupa'nın en büyük tur operatörü olan TUI, Türkiye için yapılan yaz turizm rezervasyonlarının yükseldiğini açıkladı.

TUI, bu yaz için Almanya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonların yüzde 50 oranında arttığını, Mısır rezervasyonlarında da artış görüldüğünü bildirdi.

Şirketinin ilk çeyrek sonuçlarını bugün açıklayan TUI CEO'su Fritz Joussen, "İkisi de büyük destinasyonlar olan Türkiye ve Mısır yeniden geri döndüler" dedi.

Güvenlik gerekçesiyle son iki yılda talebin Türkiye ve Mısır'dan uzaklaşarak İspanya'ya yönelmesiyle, seyahat şirketleri ve havayolları da bu ülkeye odaklanmışlardı. Son yükseliş, tur operatörlerinin kâr marjlarında yaşadıkları düşüşün baskısından kurtulabileceklerini gösteriyor.

Thomas Cook da geçen hafta, canlanan Türkiye talebinin, İspanya'daki yüksek fiyatların kendilerine verdiği zararı gidereceğini söylemişti.

Bernstein analistleri ise, dün yaptıkları açıklamada, "Türkiye ve Avrupa, Thomas Cook ve TUI için 2018'i çok güçlü bir yıl yapacaklar" demişti.

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Kaynak: Reuters