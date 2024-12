Turizm hedeflerine yıldızlı destek

Günay DEMİRBAĞ – Zühre KURT

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2’sine Michelin Yıldızı, 8’ine Bib Gourmand ve 6’sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024’te bir yıldız alan tüm restoranlar, yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti. İki restoranın daha listeye eklenmesiyle Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran sayısı 14’e çıktı. İki Michelin Yıldızı almaya hak kazanan tek restoran bu yıl da Türk Fatih Tutak oldu.

Ödül törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk mutfağının küresel gastronomi sahnesinde güçlü bir konumu olduğunu ve dünyaca kabul edilmiş bir başarı hikayesi yazabilecek potansiyel taşıdığını söyledi. Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise yaptığı açıklamada: “Bu yıl da müfettişlerimiz Türk Mutfak sahnesinin zenginliği ve benzersizliği karşısında büyülendi. Yerel zanaatkarlar, giderek daha sorumlu bir gastronomiyi ana hatlarıyla belirten dikkat çekici girişimler ve yerel mutfak geleneklerinin yeniden yorumlanmasına adanmış yaratıcılık arasında İstanbul, İzmir ve Muğla gerçek bir gastronomi mozaiği olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Bu yıl tek Michelin yıldızı, İstanbul’daki Casa Lavanda’ya ve İzmir’deki Narımor’a verildi. İstanbul’da Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya, Bodrum’da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı, İzmir’de OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale yıldızlarını korudu. Ayrıca, yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan İstanbul’daki Türk Fatih Tutak iki Michelin yıldızı ile tavsiye edilmeye devam ediyor.

Michelin Rehberi seçkisinde çevreye duyarlı gastronomi konusunda en kararlı restoranlara verilen Yeşil Yıldız bu yıl, İstanbul’da Casa Lavanda’nın yanında The Barn ve Telezzüz’e, Muğla’da Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon (Milas) ve İzmir’deki Asma Yaprağı adlı işletmeciye takdim edildi.

Bib Gourmand restoran sayısı 27’ye yükseldi

Gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand ödülüne de bu yıl Arka Ristorante Pizzeria, Ali Ocakbaşı, Aslında Meyhane, Tatbak, Araf İstanbul, Nazende Cadde, Beynel, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon değer görüldü. Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul’da 14, İzmir’de 8, Muğla’da 5 olmak üzere toplam 27’ye yükseldi.

Michelin Rehberi’ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir’den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul’dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla’dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı.

Yetenekli profesyoneller için üç özel ödül

Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restorandan Yunus Öztürk’e takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicole’un servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı. 2025 Michelin Genç Şef Ödülü ise Bodrum’daki Yeşil Yıldızlı Mezra Yalıkavak restorandan Serhat Doğramacı’nın oldu. Michelin Guide İstanbul, İzmir, Muğla’daki tüm restoran önerilerine Michelin Guide internet sitesi ve mobil uygulamalarından erişilebiliyor.

Michelin Rehberi İstanbul, İzmir, Muğla 2025 seçkisi

* 1 adet İki MICHELIN Yıldızlı restoran

* 13 adet Bir MICHELIN Yıldızlı restoran (yeni eklenen 2 restoranla birlikte)

* 27 Bib Gourmand restoran (yeni eklenen 8 adet ve yükseltilen 1 adet)

* 91 adet tavsiye edilen restoran (yeni eklenen 22 adet)

* 10 adet MICHELIN Yeşil Yıldız restoran (6 yeni)