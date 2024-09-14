Turizm istihdamında tarihi rekor kırıldı

TÜROB’un; Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Bakanlığı Reh­berlik ve Teftiş Grup Başkan­lığı, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle Çırağan Palace Hotel Kem­pinski’de düzenlediği ‘Çalış­ma Hayatına Yönelik Mevzuat, Denetim, Teşvikler Bilgilen­dirme Toplantısı’ gerçekleşti­rildi.

İŞKUR ve SGK’nın yanı sıra TÜROB üyesi otellerin üst düzey yetkililerinin de katıldı­ğı toplantının açılışında konu­şan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, SGK tarafından Hazi­ran 2024 ayı verilerine dayanı­larak yayınlanan son raporda; 532 bini konaklama, 850 bini yiyecek-içecek, 78 bini seya­hat acentesi ve 41 bini de ha­vayolunda olmak üzere turizm sektöründe çalışan sayısının 1.5 milyon rakamını geçtiğini söyledi.

Eresin, “İşletme başına 8.36 çalışan ile diğer sektörlere gö­re turizm açık ara önde olma­sının yanında ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 9’una ulaşılmıştır” dedi.