Turizm istihdamında tarihi rekor kırıldı
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmde çalışan sayısının haziran ayı itibariyle tarihi bir rekor kırarak 1.5 milyonu geçtiğini söyledi. Turizmin toplam istihdamdan yüzde 9 pay aldığını ifade eden Eresin, ağustos ayı istatistiklerinde sektörde çalışan sayısının 1.7 milyonu aşmasını beklediklerine dikkat çekti.
TÜROB’un; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle Çırağan Palace Hotel Kempinski’de düzenlediği ‘Çalışma Hayatına Yönelik Mevzuat, Denetim, Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.
İŞKUR ve SGK’nın yanı sıra TÜROB üyesi otellerin üst düzey yetkililerinin de katıldığı toplantının açılışında konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, SGK tarafından Haziran 2024 ayı verilerine dayanılarak yayınlanan son raporda; 532 bini konaklama, 850 bini yiyecek-içecek, 78 bini seyahat acentesi ve 41 bini de havayolunda olmak üzere turizm sektöründe çalışan sayısının 1.5 milyon rakamını geçtiğini söyledi.
Eresin, “İşletme başına 8.36 çalışan ile diğer sektörlere göre turizm açık ara önde olmasının yanında ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 9’una ulaşılmıştır” dedi.