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Turizm istihdamında tarihi rekor kırıldı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Mü­berra Eresin, turizmde çalı­şan sayısının haziran ayı iti­bariyle tarihi bir rekor kırarak 1.5 milyonu geçtiğini söyledi. Turizmin toplam istihdamdan yüzde 9 pay aldığını ifade eden Eresin, ağustos ayı istatistikle­rinde sektörde çalışan sayısı­nın 1.7 milyonu aşmasını bek­lediklerine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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TÜROB’un; Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Bakanlığı Reh­berlik ve Teftiş Grup Başkan­lığı, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle Çırağan Palace Hotel Kem­pinski’de düzenlediği ‘Çalış­ma Hayatına Yönelik Mevzuat, Denetim, Teşvikler Bilgilen­dirme Toplantısı’ gerçekleşti­rildi.

İŞKUR ve SGK’nın yanı sıra TÜROB üyesi otellerin üst düzey yetkililerinin de katıldı­ğı toplantının açılışında konu­şan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, SGK tarafından Hazi­ran 2024 ayı verilerine dayanı­larak yayınlanan son raporda; 532 bini konaklama, 850 bini yiyecek-içecek, 78 bini seya­hat acentesi ve 41 bini de ha­vayolunda olmak üzere turizm sektöründe çalışan sayısının 1.5 milyon rakamını geçtiğini söyledi.

Eresin, “İşletme başına 8.36 çalışan ile diğer sektörlere gö­re turizm açık ara önde olma­sının yanında ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 9’una ulaşılmıştır” dedi.