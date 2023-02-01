Turizm sektörünün 2028 yılı gelir hedefi açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2028 turizm hedefini 90 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar gelir olarak açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında hem Türkiye turizminin 2022 performansını değerlendiren hem de 2028 yılında kadarki hedeflere ilişkin paylaşımlarda bulunan Bakan Ersoy, pandemi sonrası dünya turizminin 2022 yılı itibariyle 2019’un ancak yüzde 65’ine ulaşabildiğini, Türkiye’nin ise turizmde Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdığını söyledi.

Türkiye’nin 2019’da dünyanın en çok turist alan altıncı ülke olduğunu hatırlatan Ersoy, “2021 yılında dördüncülüğe, 2022’nin ilk 11 ayı itibariyle de üçüncülüğe yükseldi. İspanya Merkez Bankasının açıkladığı raporda ‘bazı önemli destinasyonlar gecelemede İspanya’yı geride bıraktı’ diyerek Türkiye örnek gösterildi” dedi.

Kişi başı gecelik harcama hedefi 118 dolar

Türkiye’nin 2022 yılında 46.3 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini aktaran Ersoy, turizm geliri hedefinin 2023’te 56, 2024’te 68, 2025’te 77, 2026’da 85.3, 2027’de 93 ve 2028’de 100 milyar dolar olduğunu açıkladı.

2028 yılına kadar ziyaretçi sayısındaki artış hedefini de açıklayan Ersoy, 2022 yılında 51.4 milyon turist sayısının 2023’te 60, 2024’te 68, 2025’te 74.3, 2026’da 80, 2027’de 85 ve 2028’de 90 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. 2022 yılında turist başına gecelik harcamanın 89 dolara yükseldiğini kaydeden Bakan Ersoy, 2023 hedefinin 95 dolar olduğunu, 2028 yılına gelindiğinde ise kişi başına gecelik harcamanın 118 dolara çıkarmayı planladıklarını belirtti.

“THY’nin uçtuğu her yer bize pazar”

2023’e dönük rezervasyonlarının iyi bir sezon geçirileceğini gösterdiğini söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, hedeflere ulaşmada pazar çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Bu nedenle THY’nin uçtuğu her noktayı hedef pazar ilan ettiklerini dile getiren Ersoy, İngiltere ve İrlanda, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Türk cumhuriyetlerini doğal hedef pazarlar olarak belirtti.

Ersoy, ABD, Güney Amerika ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Uzakdoğu Asya ülkelerinin ise yeni odak pazarlar olarak sıraladı. Ersoy, “ABD’de bu yıl 1 milyon sayısını aştık. Önümüzdeki yılki hedefimiz 1.7-1.8 milyon. Güney Amerika’da ise özellikle dizilerimizin gücüyle ziyaretçi sayısını artıracağız. Son politik gelişmelerden sonra Körfez ülkelerinden çok ciddi sıçrama oldu.

Buradaki artış devam edecek. Uzakdoğu Asya ülkeleri de kısıtlamaları kaldırdı. 2023 ile beraber oralarda da çok ciddi bir sıçrama yakalayacağız” diye konuştu.

“Hollywood ile ortak film yapacağız”

Markaların dünya çapında bilinirlik kazanması, markalara ilişkin deneyimlerin paylaşılması için 2022 yılında dünya çapında 2 bin 22 kişi getirdiklerini açıklayan Bakan Ersoy, bu yıl sayının 7 bin olacağını aktardı. Sürdürülebilir turizm noktasına odaklandıklarını ifade eden Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kararıyla Hollywood ortak yapımı film ve dizilerde tanıtım yapacaklarını söyledi. 2022’de 140 milyon dolar olan TGA tanıtım bütçesinin turizm gelirine paralel olarak artacağını ileten Bakan Ersoy, bütçenin 2023’te 170 milyon, 2028’de ise 225 milyon dolara çıkacağını açıkladı.

Turizmde en önemli ayağın ulaşım olduğunu kaydeden Ersoy, Türkiye’nin güçlü hava ulaşımı sayesinde avantajlı olduğunu söyledi. Ersoy, 2023 yılı için Türkiye’ye THY’nin 173 milyon, Pegasus’un 60 milyon ve Sun Express’in de 15 milyon koltuk planladığını açıkladı.

Ersoy, bunların yanında Türkiye’ye uçan çok sayıda charter hava yolu şirketinin de bulunduğunu hatırlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli yatak kapasitesinin 2022 yılında 1 milyon 897 bin olduğunu açıklayan Ersoy, 2023 yılında 1 milyon 962 bin, 2024 yılında 2 milyon 30 bin, 2025 yılında 2 milyon 100 bin, 2026 yılında 2 milyon 153 bin, 2027 yılında 2 milyon 203 bin, 2028 yılında ise 2 milyon 250 bine ulaşacağını açıkladı.

Kültür Yolu Festivali büyüyecek

İç pazarda halk plajları konseptinin de artarak devam edeceğini söyleyen Ersoy, “2023'te 7 plajı daha devreye alacağız; Bodrum Türkbükü, Torba, Koyunbaba, Küçük Çaltıcak, Hatay Pirinçlik, Giresun Güre ve İstanbul Şile. Her yıl 7-8 tane ilave ederek, bütün kıyı kentlerimize 5 yıldız konforundaki halk plajlarını yayacağız” dedi.

Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri’nin gerçekleştiği şehirlerin markalaşmasını hedeflendiklerin aktararak, “2022'de 5 şehirde bunu gerçekleştirmiştik. Bu sene 6 şehir daha eklenerek, 11 şehirde Kültür Yolu Festivallerimiz yapılacak. Bundan sonra her yıl 5 şehir ekleyerek, 2028 yılında 36 şehrimizde festival yapılacak. Yeni şehirlerimiz, Adana, İzmir, Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Gaziantep. Festivallerimizi eşit bir şekilde Anadolu'nun farklı bölgelerine yaymak istiyoruz” diye konuştu.

“Sektör maliyet değil gelir odaklı büyüyecek”

Bakan Ersoy, sektörün kişi başı gelir yerine gecelik gelire odaklanması gerektiğine işaret ederek, “Maliyet odaklı değil, gelir odaklı olmalıyız. Gelir artarsa maliyetlerle başa çıkabiliriz. Döviz bazında gelirler artınca kur’a bakmayacağız. Bu yönde dönüşüm yaşanıyor.Özellikle konaklamada gelirler artıyor” dedi.

“Konaklama vergisi sorun olmayacak”

Konaklama vergisi ile ilgili kargaşanın ortadan kalktığını ileri süren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, acente ile olan anlaşmasına göre kimi otellerin konaklama vergisini fiyata dahil ettiğini kimilerinin de müşteriden aldığını söyledi. Ersoy, paket turlarda acentelerin fiyatının ifşa olmasının önüne geçen düzenlemenin de yapıldığını belirtti.

“Anadolu’yu pazarlayarak klasiğin dışına çıkıyoruz”

Turizmde yeni hedefler için çeşitliliği artıracaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “Turizmi 81 ilde 12 aya yayacağız. Sezon dışına çıkıp tüm Anadolu’yu pazarlıyoruz. 2022’de 200’den fazla ülkede TV kanalı ve dijitalde tanıtım yaptık. 2023’te 20 yeni ürünü marka tanıtımına alacağız” dedi.

“Süreci tamamlayan tesisler tanıtımda yer alacak”

“Ya bu trende ayak uyduracağız ya da geri kalacağız. Sürdürülebilirlikte trene ilk binen biz olalım” diyen Bakan Ersoy, 2030 sonuna kadar 24 bin 500 konaklama tesisinin uyum sürecini tamamlayacağını söyledi. Ersoy, “2023 sonuna kadar 500’den fazla tesis üçüncü aşamayı geçmiş olacak. Onlara pozitif ayrım yaparak tanıtımlarda kullanacağız” dedi.