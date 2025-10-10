Turizm verileri açıklandı: Geceleme sayısı yükseldi; otel doluluk oranı geçen yıla göre düştü

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde geceleme sayısı artmasına rağmen, doluluk oranı temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında da düşüş gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2025 yılı ağustos ayında işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısı 38 milyon 164 bin 348’e yükseldi. Gecelemeler bir önceki yılın aynı döneminde 30 milyon 381 bin 718 seviyesindeydi.

Otel doluluk oranı geriledi

Geçen yıl ağustosta yüzde 76,8 olan doluluk oranı, bu yıl aynı ayda yüzde 71,15 olarak gerçekleşti. Otel doluluklarının yüzde 42,88’ini yabancı ziyaretçiler, yüzde 28,27’sini ise yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Ağustos ayındaki gecelemelerin 23 milyon 809’u yabancılara, 15 milyon 162 bin 539’u yerli ziyaretçilere ait oldu. Konaklama tesislerine gelen toplam kişi sayısı 14 milyon 124 bin 917 olarak kaydedildi; bunun 6 milyon 926 bin 612’si yabancı, 7 milyon 198 bin 305’i yerli konuklardan oluştu.

Ortalama kalış süresi düşüş gösterdi

Geçen yılın ağustos ayında 2,84 gün olan ortalama konaklama süresi, bu yıl aynı ayda 2,70 güne indi.

Bakanlığın açıkladığı temel göstergeler şöyle:

* Toplam geceleme: 38.164.348

* Yabancı gecelemeler: 23.000.809

* Yerli gecelemeler: 15.162.539

* Tesislere gelen ziyaretçi sayısı: 14.124.917 (Yabancı 6.926.612 / Yerli 7.198.305)

* Otel doluluk oranı: Yüzde 71,15 (Ağustos 2024: %76,8)

* Ortalama kalış süresi: 2,70 gün (Ağustos 2024: 2,84)