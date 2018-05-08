Turizmcilerden Çin’e yakın markaj

08 Mayıs 2018

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle, İstanbul Valiliği, THY ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nden (TTYD) yetkililerin katılımıyla bir heyet Çin’e gitti.

Heyet, Türkiye’ye yönelik uçuşların artırılması için görüşmeler yapacak. Görüşülecek şirketler arasında Çin'in en büyük havayollarından China Southern ve Hainan Airlines da bulunuyor.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, görüşmelerin ardından Çinli şirketlerin büyük olasılıkla uçuşlarını artıracağını belirtti. Bayındır, daha önce yaptığı açıklamada da uçak sıkıntısına dikkati çekmiş, “Bütün Çin Türkiye’ye gelmek istese mevcut kapasiteyle senede ancak 300 bin kişi gelebilir ” demişti.