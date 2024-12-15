Turizmde 6 yılda büyük atak: İlk 15’e giremeyen Türkiye 5. sıraya yükseldi

Türkiye, turizm sektöründe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlık görevine gelmesi ile birlikte büyük atılım gerçekleştirdi.

2018 yılına kadar ABD, İspanya, Fransa, Tayland, Birleşik Krallık, İtalya, Avusturalya, Almanya, Çin, Makao Sar, Japonya, Hong Kong, Hindistan ve Kanada ve UAE’nin altında yer alan Türkiye, Bakan Ersoy'un göreve gelmesinin ardından turizmde büyük ivme kaydetti.

Pandeminin patlak verdiği 2020 yılında 18 milyonu aşkın turist ağırlayan Türkiye, o yıl listede 9. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 50 milyona yakın turist ağırlayan Türkiye, ABD, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya’nın ardından listede 5. sıraya kadar yükseldi.

Türkiye, turizm gelirinde 7'nciliğe çıktı

TBMM Genel Kurulu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Ersoy, ağırladığı ziyaretçi sayısıyla 2017'de dünyada 8'inci sırada olan Türkiye'nin, 2023 itibarıyla 5'inci sıraya yükseldiğini belirterek, turizm geliri sıralamasında ise aynı dönemde 15'inci sıradan 7'nciliğe çıktığını bildirdi.

“Ocak-Ekim döneminde 55 milyon ziyaretçi ağırladık”

Bu yıl gerçekleşen turizm rakamlarında geçen senenin geride bırakıldığını kaydeden Ersoy, "2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 oranında bir artış yakalayarak yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırladık" diye konuştu.

Bakan Ersoy, bu yılın Ocak-Eylül döneminde turizm gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 47 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, bu sene sonu için 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık turizm geliri hedeflerine güçlü şekilde ilerlediklerini dile getirdi.

81 ili kapsayan, sezonu 12 aya yayacak yeni bir yol haritası belirlediklerini anlatan Ersoy, "hep devletten değil, devletle beraber" mottosuyla sektörün devletle birlikte hareket ettiğini belirterek, bu kapsamda 2019 yılında kurdukları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaklaşık 200 ülkede yayın yapan global kanallarda 2024 yılı sonunda 37 bin 839 spot gösterimi ile 130 televizyon ve dijital program yayınına ulaşmayı öngördüklerini bildirdi.