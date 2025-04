Turizmde 9,5 milyar dolarlık rekor gelir

Takip Et

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin turizm gelir­leri ilk çeyrekte rekor kırdı. Bu dönemde turizm ge­lirleri yüzde 5,6’lık artışla 9,5 milyar dolara yükselirken, yabancı turistin kişi başı ge­celik harcaması da 2017’den bu yana 75 dolardan 116 do­lara yükseldi. Kültür ve Tu­rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merke­zi’nde düzenlenen “2025 Yılı İlk 3 Aylık Turizm Verileri­ni Değerlendirme ve Türki­ye Kültür Yolu Festivali Ta­nıtım Toplantısında” basın mensuplarıyla bir araya gel­di.

Turizmde 2018 itibarıyla bir strateji değişikliğine gidil­diğini belirten Ersoy, “’Bun­dan sonra sadece niceliğe de­ğil niteliğe de önem verece­ğiz’ dedik. ‘Sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedef­lemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması fazla olan turist­leri de hedefleyerek yolumu­za devam edeceğiz’ demiştik. Özellikle pandemi sonrasın­da çok hızlı artışlarla hede­fe uygun bir rakama geldik. 2024 yılını 62,3 milyon ziya­retçi, 61,1 milyar dolar gelir­le kapatmıştık” diye konuştu.

İki katına varan artış var

Bakan Ersoy, 2017-2024 de­ğişimi olarak bakıldığında tu­rist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5’lik bir artış yaşandığına dikkati çe­kerek, 2017’deki turizm geliri­nin 2024’te neredeyse iki katı­na çıktığı bilgisini verdi. 2025 yılı hedefinin 65 milyon ziya­retçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Bu seneki ziyaretçi sayı­larına baktığımız zaman ilk çeyrekte 8,9 milyon ziyaretçi ağırladık.

Yıl sonu ortalama­sına baktığımız zaman hede­fimizde yüzde 4,4’lük artış ol­duğunu düşünüyoruz. Özel­likle ocak ayını çok başarılı bir şekilde yüzde 5,5’lik bir artışla kapattık. Şubat ayına geldiği­mizde ziyaretçi sayılarını et­kileyen takvimsel faktörler ol­du. Şubat ayı 4 yılda bir 29 ye­rine 28 çekiyor. Bunun şubat ayına yüzde 3,5’luk bir etkisi var. Mart ayına baktığımızda ramazan ayı döneminde böl­gesine göre yüzde 20’ye va­ran azalışlar oluyor.

Özellikle Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçiler seyahatlerini er­teliyor. Batılı ülkelerden gelen ziyaretçiler ise yeme içme ak­tivitelerinin, eğlencenin da­ha az olduğu bir döneme denk geldiği için ramazan sonrasını tercih ediyorlar. Bir de geçen sene Paskalya tatili mart ayı­na geliyordu. Bu sene 20 Ni­san’a kadardı. Yani ikinci bir takvimsel etki de aslında ora­da yaşadık. Bu takvimsel kay­malar mart ayını olumsuz et­kilese de nisan ayına olumlu etkileri oldu. Nisan ayı çok iyi başladı. Tahmini sayılar var, yüzde 6 büyümeyle kapatacak gibi gösteriyor.”

Gecelik harcamada yıl sonu beklentisi 117 dolar

Yabancı turist kaynaklı ki­şi başı gecelik geliri önemse­diklerini dile getiren Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Bunun olumlu sonuçla­rını da zaten rakamlara çok iyi bir şekilde yansıttığını gö­rüyoruz. 2017’de 75 dolarla devralmışız, 2024’te 108 do­lara kadar çıkmış. Bu sene ise ilk çeyrekte 116 dolara çık­mış. Yıl ortalaması için bek­lentimiz ise 117 dolar. Hem ilk çeyrek olarak baktığımız zaman hem de ortalaması­nı aldığımız zaman kişi başı gecelik gelirin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleş­tiğini görüyoruz. Bunun da zaten esas hedefimiz olan tu­rizm gelirine olumlu yansı­masını hep beraber görece­ğiz. 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimize paralel bir sonuçla ilk çeyreği kapat­mış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim.”

Beşinci yılında rotaya 4 yeni şehir eklendi

Bakan Ersoy, Türkiye Kül­tür Yolu Festivalinin 5’inci yı­lında 20 şehirde gerçekleştiri­leceğini, geçen yıla ek olarak Manisa, Mardin, Malatya ve Kayseri’nin de dahil edildiği­ni dile getirdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu sene 5 Nisan’da Adana ile başladığı­nı ve 10 Kasım’da Antalya ile sona ereceğini belirten Ersoy, “219 günlük dünyanın en uzun festivalinden bahsediyoruz. 2022 itibarıyla Avrupa Festi­valler Birliğine üye olarak ka­bul edilmişti.

Festival, 7’den 70’e her yaş grubunda her ke­simden vatandaşa sanatın her türlüsüyle hitap edebilen bir etkinlikler silsilesi” diye ko­nuştu. Ersoy, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsa­mında çok sayıda yıldız etkin­likler düzenleyeceklerini ak­tararak, “Dünyaca ünlü res­samların sergilerine bu yıl da festivalimizde yer veriyoruz.

Bu kapsamda Salvador Da­li ‘Sürrealizmin Başyapıtları’ sergisiyle, Henri Matisse ise ‘Çizginin ve Çizimin Sadeleş­tirilmesine Doğru’ sergisiy­le Atatürk Kültür Merkezi’n­de sanatseverlerle buluşa­cak. Bu isimlere ilave olarak Marc Chagall Ankara’da, Joan Miró İzmir’de, René Magritte Antalya’da, Henri de Toulou­se-Lautrec, Edgar Degas ve Auguste Rodin ise Nevşehir ve Diyarbakır’da yer alacak. Öte yandan 2024’te İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da ağırladığımız Pablo Picasso bu yıl Anadolu’da tam 7 şehir­de (Adana, Bursa, Van, Kayse­ri, Gaziantep, Mardin ve Di­yarbakır) sanatseverlerle bu­luşacak.” dedi.

İran, Rusya ve Almanya ilk 3’te

Bu yılın ilk çeyreğindeki turist dağılımına bakıldığında ilk üçte İran, Rusya ve Almanya geldi. Bu kapsamda İran’dan 733 bin, Rusya Federasyonu’ndan 601 bin, Almanya’dan 572 bin, Bulgaristan’dan 506 bin, Birleşik Krallık’tan ise 304 bin ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

Ortalama kalış süresi artıyor

Turizmde rezervasyonların yıl sonu ortalamasının üzerinde geldiğine işaret eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene ilk çeyrekte ortalama kalış süresi beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Mayıs ve haziran rezervasyonlarına baktığımızda, Türkiye yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Bunlar da eklendiği zaman muhtemelen ikinci çeyrek raporunda yıl sonu büyümesiyle orantılı duruma geleceğiz. Ziyaretçi sayısı kadar nitelikli turisti de önceliklendireceğiz. Bunun olumlu sonuçlarının rakamlara yansıdığını görüyoruz.”