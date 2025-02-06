“Turizmde istihdam 2 milyonun üzerinde”

Hayati ARIGAN

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2025’in açılışı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanı Leticia Cecilia Gomez Hernandez, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

7 Şubat’a kadar devam edecek fuar, 78 ülkeden 650’yi aşkın davetli tur operatörünü ağırlıyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, açılış konuşmasında Türkiye’nin turizmde sağladığı sürdürülebilir büyüme ile sadece bölgesinde değil, dünyada da güçlü bir oyuncu haline geldiğini belirterek, “Gelen turist sayısında dünyada 5. sıraya yükseldik ve turizm gelirlerinde 7. sıradaki yerimizi koruduk.

Bugün turizm, ülkemizde doğrudan ve dolaylı 2 milyonun üzerinde istihdam yaratıyor, ekonomimize 60,4 milyar dolar doğrudan GSYH katkısı sağlıyor ve cari açığa 40 milyar doların üzerinde net katkı veriyor. Orta Vadeli Program’da, turizm gelirlerinin 2025’te 64 milyar dolar, 2026 yılında 69 milyar dolar, 2027’de ise 74 milyar dolar seviyesine ulaşması hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için sektörel çeşitliliğin artırılması, yeni pazarların keşfedilmesi ve turizmin 12 aya yayılması büyük önem taşıyor. Ancak bu noktada, geçmişten gelen deneyimlerimizden de faydalanarak turizmde sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak doğru stratejileri benimsememiz gerekiyor” dedi.

28. EMITT Fuarı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenleniyor ve Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Fuara üç gün boyunca 78 ülkeden 666 davetli tur operatörü katılıyor. Fuar programının son gününde ise teknoloji, sürdürülebilirlik, alternatif turizm ve yapay zekâ yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğine dair iyi örnekler ve stratejiler paylaşılacak. İzleyicilerin yeni fikirler geliştirebileceği ve yaratıcı çözümler bulabileceği interaktif tartışmalar kurgulanacak.