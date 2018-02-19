Turizmde istihdam kaybının yüzde 54'ü telafi edildi
Türkiye konaklama sektöründe 2016 krizinde 70 binden fazla kişi işsiz kalmıştı. 2017’de bu kaybın 38 bini geri kazanıldı.
Turizmdatabank'ın 2017 Mayıs-Ekim dönemi verilerine göre konaklama sektöründe 2016'da yaşanan istihdam kaybının yüzde 54'ü geri kazanıldı.
SGK verilerine göre konaklama sektöründe çalışanların sayısı en yüksek seviyesine 2015 yılında ulaşmıştı. O yıl, çalışan sayısı 360 bini aşarak rekor kırmıştı.
2016 yılı krizinde 290 bine kadar düşen istihdam 2017'de 329 bine yükseldi. Böylece 2016'da kaybedilen 71 bin kişilik istihdamın 38 bini yeniden kazanılmış oldu.