Turizmde lüksün yerini rafine deneyimler alıyor

Hayati ARIGAN

Geleneksel lüksün yerini daha rafine ve anlamlı deneyimlere bıraktığını ifade eden İsvan, Sardunya adasında 280 milyon Euro, Bahamalar’da ise 700 milyon euroluk bu tarz iki projeye danışmanlık yaptıklarını belirtti.

Bahamalar’daki Bvlgari Resort & Mansions Cave Cay ile İtalya Sardunya’da geliştirdikleri ekolojik ultra lüks resort projesinin dünya turizmine damga vurmaya hazırlandıklarını ifade eden Ömer İsvan, geliştirdikleri projelerde yeni lüks tanımını merkeze aldıklarını kaydetti.

Sardunya’da 280 milyon euroluk 96 anahtarlık proje

İsvan, dünyanın en zengin ve ünlü kişilerine bile gösterişten uzak, doğal bir inziva deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirtti. İsvan, Sardunya projesinin 2,5 milyon metrekareye yakın genişlikte bir arazi üzerinde, villa ve suitlerden oluşan sadece 96 otel anahtarı barındıracak şekilde planladıklarını söyledi. 280 milyon euroluk projeye İtalya hükümetinin de büyük önem verdiğini ifade eden İsvan, yatırımcının küresel ölçekte varlık yöneten bir fon olduğunu iletti.

Bahamalar’a 700 milyon dolarlık ada projesi

Servotel’in 40’ıncı yılındaki en ses getiren hamlelerinden birinin de dünyaca ünlü lüks markası Bvlgari iş birliğiyle Bahamalar takımadalarından Exuma bölgesindeki özel bir adada geliştirilen Bvlgari Resort&Mansions Cave Cay projesi olduğunu belirten İsvan, şunları anlattı: “Projenin gerçekleşeceği ada, 1 milyon metrekare büyüklüğünde ve bakir bir cennet parçası niteliğinde. Adada 64 anahtar kapasiteli ultra lüks bir otel ve 48 özel rezidans villa yer alacak. Uluslararası bir konsorsiyum tarafından finanse edilen yatırımın 700 milyon doları aşması bekleniyor.”

Türkiye’de hala keşfedilmeyi bekleyen potansiyel var

Türkiye’nin de lüks turizmde önemli bir yer edindiğine ve artık Bodrum gibi destinasyonların dünya sosyetesinin radarına girdiğine dikkat çeken Servotel Yönetici Ortağı Ayla Heyfegil ise, doğru yatırımlar yapıldığında Türkiye'nin pek çok bölgesinin birer cazibe merkezi haline gelebileceğine işaret etti.

Servotel olarak Türkiye’de hala keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel olduğuna inandıklarının altını çizerken, "Örneğin Antalya ve Kapadokya bölgeleri, dünyadaki tarihi ve doğal atraksiyonlar arasında üst liglerde oynayabilecek kalibredeler. Ancak bu avantajları henüz tam anlamıyla değerlendirilemiyor. Benzer şekilde, Kaş gibi Akdeniz sahillerinin veya Karadeniz’in bakir koylarının da yüksek gelir grubuna hitap edecek sürdürülebilir projelerle dünya turizmine kazandırılabileceği öngörülüyor" açıklamasında bulundu.

Tersane İstanbul şehrin çehresini değiştirecek

Yatırımcılar için Türkiye’de ‘terzi işi’ çözümler sunduklarını belirten Ömer İsvan danışmanlık yaptıkları projelerden İstanbul’daki Tersane İstanbul projesinin tamamlandığında İstanbul’un kültür, sanat, eğlence ve dinlenme anlamında en dikkat çekici mekanı olacağını belirtti.