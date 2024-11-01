Turizmde yılsonu ziyaretçi hedefi 61 milyona çıktı

Hamide HANGÜL

Avrupa turnuvaların sona ermesi, eylül iti­barıyla turizm rakam­larına yansımaya başlarken, yılın ilk 9 aylık verileri de tu­rizm gelirlerinde yıllık yüzde 6,6, ziyaretçi sayısında yüzde 8,7 artışa işaret etti. Bu yılso­nu için hedeflenin 60 milyon ziyaretçi sayısı da 1 milyon ki­şilik artışla 61 milyona revize edildi.

Turizm sektörü 2024 yılı üçüncü çeyrek rakamları­nı Atatürk Kültür Merkezi’n­de (AKM) düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Kül­tür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy, turizmde 2018’de yeni bir strateji izlen­diğine işaret etti. Ersoy, “Stra­teji değişikliğinin 2 önemli konusu vardı. Bir tanesi ‘artık sadece nicelikte değil, nitelik­te de ölçeklendirerek proje­lerimizi geliştireceğiz’ dedik.

Hem ziyaretçi sayılarını arttı­racağız hem de kişi başı gece­lik harcama tutarlarını yuka­rı doğru çekeceğiz. İkincisi de Türkiye’yi jeopolitik konumu sebebiyle karşı karşıya kal­dığı ve kalacağı krizlere karşı bağışık hale getirmekti. Gel­diğimiz nokta veriler gösteri­yor ki stratejiyi sektörümüz­le devlet olarak el ele vererek başarıyla uyguluyoruz” ifade­lerini kullandı.

Pandemi öncesi dönem aşıldı

Turizm sektöründe, 2017’in ilk 9 ayında 30 mil­yon 518 bin olarak devral­dıkları ziyaretçi sayısının, 2019’da 41 milyon 565 bin, 2023’te 45 milyon 230 bin ol­duğunu açıklayan Bakan Er­soy, “2024 yılı ilk 9 ayında ise 49 milyon 181 bin ziyaretçi­ye ulaşıldı.

Böylelikle 2017- 2024 döneminde yüzde 61,2, pandemi öncesi ve sonrasın­daki dönemi kapsayan 2019- 2024’de yüzde 18,3, geçen yı­lın ilk 9 ayına göre de yüzde 8,7 artış söz konusu. Bütün bu gelişmeler ışığında yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 mil­yon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz” ifadesini kullandı. Bakan Ersoy, ilk 9 ayı 5.5 mil­yon ziyaretçi sayısıyla Rus­ya Federasyonu’nun birinci, 5.2 milyon ile Almanya’nın ikinci ve 3.7 milyon ile Birle­şik Krallığın üçüncü sırada tamamladıkları bilgisini ver­di.

Ortalama kalış sürelerinde ise 2017’de ilk 9 ayda 11.5 or­talama gerçekleştiğine işaret eden Bakan Ersoy, “2019’da normalleşmeyle birlikte 10.8 olmuş. Pandemi öncesinde 13.5-14 ortalama kalış süre­lerine kadar çıkmıştık, 2024 yılında ilk 9 aylık veri 10.6 olarak gerçekleşmiş, yıl sonu tahmini 10.6-10.7 ortalama kalış süresiyle tamamlayaca­ğız gibi gözüküyor. Bunun ge­riye doğru gidiyor olması as­lında normalleşme göstergesi ve sağlıklı bir gösterge, ilerle­yen yıllarda bu aşağıya doğru inecek” diye konuştu.

Kişi başı gecelik harcama­ya da dikkati çeken Bakan Ersoy, “Yeni stratejiden ön­ce yabancı ziyaretçilerin ki­şi başı gecelik harcamaları 2017’nin ilk 9 ayında 83 do­lar, 2019’da 87 dolar, 2023’te 101 dolar, 2024’te ise 107 do­lara yükseldiğini görüyoruz.

Yani 2018 itibarıyla nitelikli ziyaretçi hedefimize uygun olarak kişi başı gecelik harca­ma gelirinizi arttırmaya de­vam etmişiz” dedi. Turizm ge­lirlerinin 2017’de 24.6 milyar dolar, 2019’da 33.8 milyar do­lar, 2023’te 44 milyar dolar, 2024’ün ilk 9 ayında ise 46.9 milyar dolar olduğunu ifade eden Ersoy, “Üçüncü çeyrek­te 23.2 milyar dolar gelir el­de ettik.

Bu bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu” şeklinde konuştu. Top­lantının ardından TÜROB’un geleneksel öğe yemeğine ka­tılan Bakan Ersoy, turizm ra­kamlarının yüzlerini güldür­düğünü, üçünü çeyrekte 23.2 milyar dolar gelir elde edil­diğine işaret ederek, “Bu, bir çeyrekte elde edilen en yük­sek turizm geliri olarak tari­he geçtiğini hatırlatmak iste­rim” ifadelerini kullandı.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı AVM ve otel olmayacak

Bakan Ersoy, Haydarpa­şa ve Sirkeci Garı projelerine ilişkin de bilgiler verdi. Ersoy, “Ağustos 2024’te Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgeleri geçici süreyle Kültür ve Turizm Ba­kanlığına devredildi. Bakan­lık olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleşti­rici Gücü Gar-Kültür-Sanat Projesiyle ilgili çalışmaları­mıza hızlı bir şekilde başla­dık” dedi.

İlk etapta Prof. Dr. Luca Molinari, Prof. Dr. Zey­nep Ahunbay, Prof. Dr. Feri­dun Çılı, Han Tümertekin, Beral Madra ve Türkiye Ta­sarım Vakfından oluşan bir danışma kurulu oluşturduk­larını belirten Ersoy, proje bölgesinde yapılan çalışma­lara ilişkin şu bilgileri verdi: “Öncelikle Haydarpaşa Ga­rı kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun şekilde restore edilecek. Hem Hay­darpaşa’da hem Sirkeci’de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak. Hedefimiz 2026 Ekim’de Haydarpaşa ve Sir­keci kültür vadilerini İstan­bullulara hediye etmek” diye konuştu.

Yurt dışına gidenler arttı harcamaları geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 570 dolar olarak gerçekleşti.

Eresin: Turizmde yetişmiş eleman açığı devam ediyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel öğle yemeği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yemekte konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul’da eylül ayında dolulukların yüzde 82, ilk 9 ayda ise yüzde 65,7 olduğunu açıkladı. Sektörde istihdam sayısının 1,5 milyon kişiye ulaştığına işaret eden Eresin, “Toplamda ulaştığı payıyla lider konuma yükseldi. Beklentimiz 1,7 milyon kişiye ulaşması. Ancak yetişmiş eleman açığı halen sürüyor” dedi. Turizm yasasına da değinen Eresin, “Mevzuatın bazı yerlerde dar kalmasıyla sıkıntılar görünüyor, onların da Bakanımızın desteğiyle çözüleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.