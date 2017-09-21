Turizmdeki ivme istihdama yaradı
2017 yılı yaz başında otellerde çalışan sayısı yüzde 14 artmasına rağmen ancak 2014 seviyesine yaklaşılabildi.
Türkiye turizmi 2016 krizini sayısal olarak aşarken, otellerde istihdam da yükselme gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2017 yılı yaz başında otellerde çalışan sayısı yüzde 13,9 artarak 334 bin 161 kişiye çıktı.
2016 kriz yılı yaz başında ise otellerde çalışan sayısı yüzde 22,5 gerileyerek 378 binden 293 bine düşmüştü.
2017’de sağlanan artışa rağmen istihdam ancak 2014 seviyesine yaklaşabildi.