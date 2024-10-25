Türk turizm yatırımcılarının gözü, Kızıldeniz kıyılarında

Hamide HANGÜL

Antalya’da düzenlenen “ATF24 Türkiye-Antalya Turizm Fuarı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Dr. Mohamed El Sherbeiny, Mısır’da pandemi sonrasında turizm ve seyahat kavramlarının değiştiğini, rekabet kavramının biraz daha işbirliğine dönüştüğünü söyledi. Mısır’ın Afrika’ya açılan bir kapı olduğuna işaret eden Mohamed El Sherbeiny, Mısır’a Türkiye’den de çok sayıda yatırımının büyük ilgi gösterdiğini açıkladı.

“Rixos 13 tane daha eklemek üzere”

Bu noktada Rixos’un da yatırım fırsatlarına baktığına işaret eden El Sherbeiny, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle kuzey kıyılarında kendi araştırmaları var. Rixos otel sayısını 7’ye çıkardı, şu anda 13 tane daha eklemek üzere. Rixos’un yanı sıra Türkiye’den turizm yatırımcıları sayıca artıyor, çok fazla artış var. Özellikle Kılızdeniz’de Sharm el Sheikh’e ilgi çok fazla. Mısır’da yatırımın geri dönüş süresi çok hızlı, vergisel teşvikler de var o nedenle bir çok yerden yatırımcı çekmeye devam ediyor.”

“Rakip değil tamamlayıcıyız”

Türkiye ile Mısır arasındaki turizm ilişkilerine de değinen Mohamed El Sherbeiny, gazetecilerin soruları üzerine, iki ülkenin birbiriyle rakip olmadığını, ancak birbiriyle tamamlayıcı olabileceğini belirterek, şu yanıtı verdi: “Biz rakip olduğumuzu söyleyemeyiz, ancak bir mevsimsellik gerçeği var.

Türkiye’de deniz, kum popüler olmadığı dönemlerde turistler Mısır’ı tercih edebiliyor. Türkiye ve Mısır birbirini tamamlayıcı diyebiliriz.” THY’nin Mısır’da uçuş noktasını genişlettiğini, Kahire’ye günlük sefer sayısının karşılıklı 4’e çıktığını belirten El Sherbeiny, “Karşılıklı işbirliği söz konusu. Bu ortamın hem özel sektör hem ilgili otoriteler nezdinde sürmesini bekliyoruz. Daha fazla hem güzergah için fazla sayıda iş birliği yapabiliriz” diye konuştu.

"Türkiye’den Mısır'a gelen turist sayısı 3’e katlandı"

Türkiye’den Mısır’a giden turist sayısının da artış gösterdiğinin altını çizen Mohamed El Sherbeiny, “Türkiye’den gelen turist sayısı geçen yıl 3 katına çıktı. Yaklaşık 63 binden 180 bine yükseldi” dedi. Mısır’ın geçen yıl tüm dünyadan toplam 1,7 milyon turist ağırladığını söyleyen el Sherbeiny, “Bu yıl 2 milyona tamamlayacak” dedi. El Sherbeiny, Mısır’dan turizm acenta sahiplerinin de önümüzdeki hafta İstanbul’a keşfe geleceğini açıklayarak, “Bu keşif büyük bir turist çekilmesi anlamına geliyor” dedi.