Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanlığına yeniden Oya Narin seçildi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), 22. Olağan Genel Kurulu, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye turizm sektörünün önemli isimlerinin katıldığı toplantıda başkanlık, yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulları belirlendi.

Oya Narin yeniden başkan seçildi

Seçim sonucunda Oya Narin, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. 14 kişilik yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ali Güreli, Naile Göçen Çukurova, Şerife Ercantürk, Mehmet Tevfik Nane, Hediye Güral Gür, Kaan Kavaloğlu, Banu Dedeman, Pelin Akın Özalp, Saim Emre Doruk, Ahmet Mete Vardar, Ömer Tosun, Mehmet Erdoğan, Mehmet Göçen ve Ayla Heyfegil.

Yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerine Hediye Güral Gür, Ali Güreli, Naile Göçen Çukurova ve Mehmet Tevfik Nane getirildi.

9 kişilik Yedek Yönetim Kurulu ise Aslı Çetinceviz, Ece Gürçay, Leyla Öner Günçavdı, Alper Aksoy, Ziya Alper Önder, Kasım Zoto, Erdem Tavas, Zeynep Silahtaroğlu ve Koza Yazgan’dan oluştu.

"Turizm, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor"

TTYD Başkanı Oya Narin, Genel Kurul konuşmasında derneğin geçmiş dönemdeki faaliyetlerini değerlendirerek, sektörün ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"2024 yılı, Türkiye turizmi açısından son derece önemli bir yıl oldu. Ülkemiz 62,2 milyon ziyaretçi ağırlayarak 60,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu performansla, dünyada turist sayısında 5’inci, turizm gelirlerinde ise 7’nci sıradaki yerimizi koruduk. Küresel ölçekte artan rekabet ortamında bu tabloyu, sektörümüzün dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Bugün turizm, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Cari açığın kapatılmasına ise net 56,3 milyar dolarlık katkı sunuyor. Orta Vadeli Program'da önümüzdeki üç yıl için sırasıyla 64, 69 ve 74 milyar dolarlık turizm geliri hedeflenmiş durumda. Bu hedefler, sektörümüzün makroekonomik rolünün altını bir kez daha çiziyor."