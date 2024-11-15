Türkiye ve Azerbaycan'dan turizm alanında işbirliği imzası

COP29 için geldiği Bakü'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başarılı organizasyonunun tüm dünyada ses getirdiğini söyleyerek Azerbaycan'ı kutladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm ilişkilerinin iyi potansiyele sahip olduğunu belirten Ersoy, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve karşılıklı turist ziyaretlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Bakü'ye geldiği için Ersoy'a teşekkür eden Azerbaycan Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev, "İlişkilerimizi daha da ilerletmeye hazırız. Türkiye'nin turizm tecrübesinden faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Görüşme sonrasında Ersoy ve Nağıyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"na imza attı.