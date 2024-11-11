“Türkiye’de turizm fırsatlarını değerlendirmeye kararlıyız”

Hamide HANGÜL

Dünyada 110’dan fazla ül­kede 5 bin 700’den faz­la oteli bulunan otelcilik grubu Accor, Türkiye’de lüksten ekonomiye yeni otel açılışlarıy­la büyümesini sürdürecek. Yeni hedeflerin açıklandığı basın top­lantısında konuşan Accor Pre­mium, Orta Ölçekli ve Ekonomi segmentten sorumlu Orta Doğu, Afrika ve Türkiye COO’su Paul Stevens, küresel ölçekte büyü­me fırsatlarını değerlendirme­nin ve özellikle yükselen pazar­lara odaklanmanın Accor için stratejik nokta olduğunu vur­guladı.

Türkiye’nin, dinamik ve hızla büyüyen bölgeler arasın­da öne çıktığına işaret eden Ste­vens, “Accor, dünyada 40’tan fazla otel markasına sahip. Bun­lardan 16’sı şu anda Türkiye’de. Türkiye’nin turizm potansiye­lini tanıyoruz ve bu pazardaki fırsatları değerlendirmeye ka­rarlıyız. Türkiye’nin, Accor için önemli bir büyüme hedefi oldu­ğunu düşünüyoruz ve bu neden­le büyüme projelerimizi Türki­ye’nin dört bir yanına genişleti­yoruz” dedi.

Yerel otel markalarını aktif olarak değerlendiriyoruz

Grup olarak, kısa süre önce An­talya'nın Tekirova bölgesinde Mövenpick Resort’ün tanıtıldığı­na işaret eden Stevens, “Büyüme stratejimiz, Swissôtel, Mövenpi­ck, Novotel ve ibis ailesi gibi mev­cut markalarımızı genişletmeye odaklanırken, Türkiye’nin çeşit­li ve canlı turizm merkezlerine uyum sağlayacak yeni markala­rımızı tanıtmak için fırsatları da keşfetmeyi içeriyor.

Markalı ko­nutlar ve yaşam konseptlerini ge­liştirme odaklılığımız, Mövenpi­ck Living İstanbul Saklıvadi gi­bi projelerle ve yakında açılacak olan Swissôtel Antalya Living ve Swissôtel Antalya Residences ile ortaya çıkıyor. Pazarla ve ihtiyaç­larıyla iyi uyum sağlayan mevcut marka portföyümüzü Levni Is­tanbul Hotel Handwritten Colle­ction gibi hizmete açtığımız yeni otellerle geliştirmeye odaklanır­ken, ibis Budget gibi farklı kon­septlerdeki projelerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomi segmentten sorum­lu Türkiye Başkan Yardımcısı Si­nan Köseoğlu ise, “2025'te arala­rında Swissôtel ve Mövenpick gi­bi markaların da yer aldığı 10 yeni otel projesini hizmete sunmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar, imzası tamamlanmış 20 yeni ote­lin açılışını planlıyoruz. Mercure İzmir, ibis Budget Ordu, Mercure Gaziantep gibi heyecanla açılışı­nı beklediğimiz yatırımların yanı sıra, Ankara ve Antalya’da da ye­ni otellerimizle varlığımızı daha da geliştirmeyi ve Türkiye’de de­neyimler arayan gezginlerin de­ğişen ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin turizm potansiyeli yatırımları belirliyor

Türkiye’de turizm sektörünü de değerlendiren Paul Stevens “Türkiye, turizm sektöründe hâlâ en cazip ve en potansiyel ülkelerin başında geliyor. Yılın ilk 9 aylık verilerine göre, yaklaşık 50 milyon turist ve 5 milyar 609 milyon dolarlık toplam gelire sahip. Bu, potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Accor olarak, Türkiye’deki yatırımlarımızı da bu potansiyeli göz önüne alarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle Türkiye ve Çin arasında imzalanan, turizm yatırımını ve kültürel alışverişi desteklemeyi amaçlayan ‘Mutabakat Zaptı’ ile önümüzdeki dönemde de Çin’den gelecek turist sayısında önemli oranlarda artış olacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.