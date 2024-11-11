“Türkiye’de turizm fırsatlarını değerlendirmeye kararlıyız”
Türkiye’de lüksten ekonomiye 16 marka ve 74 otelle faaliyet gösteren Accor Grubu, yatırım stratejisi kapsamında 2025 yılında 10 yeni otel daha açmayı planlıyor. Accor Orta Doğu, Afrika ve Türkiye COO’su Paul Stevens, “Turizm fırsatlarını değerlendirmeye kararlıyız. Büyüme projelerimizi Türkiye'nin dört bir yanına genişletiyoruz” dedi.
Hamide HANGÜL
Dünyada 110’dan fazla ülkede 5 bin 700’den fazla oteli bulunan otelcilik grubu Accor, Türkiye’de lüksten ekonomiye yeni otel açılışlarıyla büyümesini sürdürecek. Yeni hedeflerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomi segmentten sorumlu Orta Doğu, Afrika ve Türkiye COO’su Paul Stevens, küresel ölçekte büyüme fırsatlarını değerlendirmenin ve özellikle yükselen pazarlara odaklanmanın Accor için stratejik nokta olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin, dinamik ve hızla büyüyen bölgeler arasında öne çıktığına işaret eden Stevens, “Accor, dünyada 40’tan fazla otel markasına sahip. Bunlardan 16’sı şu anda Türkiye’de. Türkiye’nin turizm potansiyelini tanıyoruz ve bu pazardaki fırsatları değerlendirmeye kararlıyız. Türkiye’nin, Accor için önemli bir büyüme hedefi olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle büyüme projelerimizi Türkiye’nin dört bir yanına genişletiyoruz” dedi.
Yerel otel markalarını aktif olarak değerlendiriyoruz
Grup olarak, kısa süre önce Antalya'nın Tekirova bölgesinde Mövenpick Resort’ün tanıtıldığına işaret eden Stevens, “Büyüme stratejimiz, Swissôtel, Mövenpick, Novotel ve ibis ailesi gibi mevcut markalarımızı genişletmeye odaklanırken, Türkiye’nin çeşitli ve canlı turizm merkezlerine uyum sağlayacak yeni markalarımızı tanıtmak için fırsatları da keşfetmeyi içeriyor.
Markalı konutlar ve yaşam konseptlerini geliştirme odaklılığımız, Mövenpick Living İstanbul Saklıvadi gibi projelerle ve yakında açılacak olan Swissôtel Antalya Living ve Swissôtel Antalya Residences ile ortaya çıkıyor. Pazarla ve ihtiyaçlarıyla iyi uyum sağlayan mevcut marka portföyümüzü Levni Istanbul Hotel Handwritten Collection gibi hizmete açtığımız yeni otellerle geliştirmeye odaklanırken, ibis Budget gibi farklı konseptlerdeki projelerimize devam ediyoruz” diye konuştu.
Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomi segmentten sorumlu Türkiye Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise, “2025'te aralarında Swissôtel ve Mövenpick gibi markaların da yer aldığı 10 yeni otel projesini hizmete sunmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar, imzası tamamlanmış 20 yeni otelin açılışını planlıyoruz. Mercure İzmir, ibis Budget Ordu, Mercure Gaziantep gibi heyecanla açılışını beklediğimiz yatırımların yanı sıra, Ankara ve Antalya’da da yeni otellerimizle varlığımızı daha da geliştirmeyi ve Türkiye’de deneyimler arayan gezginlerin değişen ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin turizm potansiyeli yatırımları belirliyor
Türkiye’de turizm sektörünü de değerlendiren Paul Stevens “Türkiye, turizm sektöründe hâlâ en cazip ve en potansiyel ülkelerin başında geliyor. Yılın ilk 9 aylık verilerine göre, yaklaşık 50 milyon turist ve 5 milyar 609 milyon dolarlık toplam gelire sahip. Bu, potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Accor olarak, Türkiye’deki yatırımlarımızı da bu potansiyeli göz önüne alarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle Türkiye ve Çin arasında imzalanan, turizm yatırımını ve kültürel alışverişi desteklemeyi amaçlayan ‘Mutabakat Zaptı’ ile önümüzdeki dönemde de Çin’den gelecek turist sayısında önemli oranlarda artış olacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.