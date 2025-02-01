Türkiye’nin turizm geliri rekor kırdı: 61 milyar dolar

Türkiye turizm gelirinde 2024 yılını rekorla kapattı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2024 yılının 4. çeyreğine ve geneline ilişkin turizm istatistik verilerine göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıkarak rekor kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıla 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefiyle başlamıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı içinde bu rakamı yukarı yönlü güncelleyerek turist hedefini 61 milyona çıkarmıştı. Açıklanan verilerle, bu hedef aşılmış oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 606 milyon 401 bin dolar oldu.

Gecelik harcama 97 dolar

Bu gelirin 43 milyar 92 milyon 544 bin dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 15,4’ünü 9 milyon 599 bin 727 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2024’te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,5 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 0,9 artış gösterdi. Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 64,9 ile “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” yer alırken, yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye’ye yüzde 69,6 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” için geldi.

Turizm gideri yüzde 8,2 azaldı

Turizm geliri, geçen yılın 4’üncü çeyreğinde ise yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 19,5’i Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Aynı çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 9 milyar 941 milyon 310 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 708 milyon 957 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024’ün 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişiye yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 17,4’ünü 2 milyon 416 bin 884 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ülkede geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu. Geçen yıl turizm gideri, yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolara geriledi. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş göre yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bin 520 kişi oldu.

2025 yılı hedefi 63,6 milyar dolar

Sosyal medya hesabından turizm verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirlerinin, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu etkilerin Türkiye’nin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç verdiğini belirten Yılmaz, turizm gelirlerinde 63,6 milyar doların hedeflendiği 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

‘Cari açığın milli gelire oranı, %1’in altına indi’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından turizm ve dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi. “Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık.” değerlendirmesini yapan Şimşek, “Dış ticaret açığımız, 24 milyar dolar geriledi. Cari açığın milli gelire oranı, 2024’te yüzde 1’in altına indi. Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.