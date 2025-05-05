TÜROB’un başkanlık Koltuğuna yeniden Müberra Eresin oturdu

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul’da gerçekleştirildi.

Müberra Eresin, üçüncü kez TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Genel Kurula Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı. TÜROB üyelerinin de yoğun katılım gösterdiği genel kurulda yapılan oylama sonucunda TÜROB’un yeni yönetim kurulu belli oldu.

Başkan yardımcıları ve genel sekreter de seçildi

Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, Müberra Eresin’i yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Bu sonuçla TÜROB’da üçüncü Eresin dönemi başlamış oldu.

Hediye Güral Gür, Taner Yallagöz ve Temel Aygün Başkan Yardımcısı olurken, İsmail Taşdemir de profesyonel Genel Sekreterlik görevine devam edecek.