TÜYAP turizm sektörünü 26’ncı kez ağırladı

Düzenlediği fuarlar ile her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir araya getiren ICA Events, EMITT Fuarı ile 26’ncı kez sektör paydaşlarına kapılarını açtı. EMITT Fuarı, kamu kuruluşları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile otellerin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe yer alan profesyonellerin buluşma noktası oldu.

EMITT Fuarının birinci gününde “Türk Hava Yolları; İtalya ve Güzelliklerini Sunar” başlıklı ilk oturum gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü CESISP– Milano Bicocca Üniversitesi, TRA Counsulting SL Genel Müdürü Prof. Andrea Giuricin yaptı. EXPO 2023 Roma Adaylık Komitesi, Mena Bölgesi Özel Büyükelçisi Fabıo Nicolucci, Enit İtalya Turizm Kurulu Başkanı Ivna Jelinic, Türk Hava Yolları Satış Başkanı Yardımcısı (Güney Avrupa) Ömer Faruk Sönmez ve Connect2Italy ve Mancini Worldwide CEO’su Alessandro Mancini’nin katıldığı oturumda Roma Expo 2030 ve İtalya’nın Palermo şehri ön plana çıktı.

İtalya’nın üreticilerini bir araya getirmenin önemli olduğuna değinen Connect2Italy ve Mancini Worldwide CEO’su Alessandro Mancini, “Connec2Italy’nin amacı; Milano’dan Sicilya’ya kadar olan üreticileri, özel destinasyonları, deneyim alanlarını bir araya getirmek. THY ile güçlü bir iş birliğimiz var, İtalya’nın 8 ayrı şehrine uçuş gerçekleştiriyorlar” dedi.

EXPO 2030 Roma Adaylık Komitesi, Mena Bölgesi Özel Büyükelçisi Fabıo Nicolucci, ise “Roma Expo 2030, hem kalkınmayı hem de çevresel sürdürülebilirliği dengeleyerek insana ve onun kendi 'yaşam alanına', yani şehri yeniden icat etme becerisine odaklanmak için eşsiz bir fırsat” dedi.

Enit İtalya Turizm Kurulu Başkanı Ivna Jelinic, “Misafirperverlik konusu Türkiye ve İtalya’nın sahip olduğu ortak bir değer. İtalyan misafirperverliğini de göstermek adına sizleri ülkemize bekliyoruz. Bu noktada THY bizim önemli bir paydaşımız. Onlara çok teşekkür ederiz” dedi.

337 destinasyon ile dünyaya hizmet veriyor

337 destinasyon ile dünyaya hizmet verdiğini vurgulayan Türk Hava Yolları Satış Başkan Yardımcısı (Güney Avrupa) Ömer Faruk Sönmez, “İtalya’nın güzelliklerini göstermek için diğer destinasyonlarına da uçmak istiyoruz. Palermo, İtalya’nın da ön plana çıkarmak istediği bir destinasyon. Bizler de THY olarak Palermo’ya uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra sürdürülebilirlik bizim için çok önemli, bu konuda önemli aksiyonlar alıyoruz. THY olarak, 2019 yılından bu yana 55.495 ton yakıt tasarrufu sağladık, bu da yaklaşık 174.800 ton karbon emisyonu azaltımı anlamına geliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Günün ikinci etkinliği, EMITT Fuarının klasiklerinden biri olan Başkanlar Oturumu, “Fikir Önderleri 2023 Turizm Öngörülerini Açıklıyor” başlığı ile sektörün yol haritasını belirledi.

Moderatörlüğünü Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın üstlendiği Başkanlar Oturumu’nda; TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır sektöre yön veren son gelişmeleri gündeme taşıdı. Oturumda güncel turizm rakamları, tedbirler, aksiyonlar, gelecek beklentisi ve yol haritası gibi önemli konulara değinildi.

Son zamanlarda inişli çıkışlı dönemler yaşandığına vurgu yapan TTYD Başkanı Oya Narin, “Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi gibi olaylar turizm sektörünü hem yordu hem de güçlendirdi. En çok zedelenen grup seyahat acentesi oldu ve en çok personelimizi insan kaynaklarında kaybederek çıktık. Sektörün sürdürülebilirliğini devam ettirmek için insan kaynağını yanımızda tutmamız gerekli. Teşvik veya vergi gibi konuların önümüzdeki dönemde birlikte karar alınıp, istişare yapılarak oluşturulması gerekiyor. Türkiye turizmi sadece Antalya’dan oluşmamaktadır. Sektörde bir İstanbul, Ege ve Doğu Anadolu olduğu unutulmamalı. Turizmde dönüşüm programı yapılıp, diğer destinasyonların da önünün açılması gerekiyor. Yatırımlar ve işletmeler için yeni finansman modelleri yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Değerli acentalarımıza, konaklama tesislerimize ve gençlerimize bu sektörü cazip haline getirmeliyiz” dedi.

Doğru stratejilerle 100 milyon ziyaretçiye ulaşılabilir

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin turizm potansiyelini şöyle değerlendirdi; Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeli ve doğru stratejilerle 100 milyon ziyaretçi verisine ulaşabileceğini kaydeden Bağlıkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Biz 2-3 sene önce böyle bir hedef konulması gerektiğini söyledik. 100 milyon ziyaretçi, Türkiye'nin elindeki kültürel zenginlikleriyle, doğasıyla, tabiatıyla, deniziyle, kumuyla, güneşiyle, gastronomisiyle, sağlık turizmiyle bütün turizm çeşitliliğiyle eğer gerçekten sektörle sorun olmayan bir kamu yapısı olursa gerçekten gerçekleştirilebilecek bir rakam.”

Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısını ve ülkemize giren turizm gelirini artırmanın yanında iç turizmdeki gelişimin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bağlıkaya, yurt içi turizm pazarının geliştirilmesi için iki önemli önerileri olduğunu ifade etti. Bağlıkaya, “İç pazara otellerin ayırdığı kontenjanlarda KDV ve Damga Vergisi indirimi getirilmeli. Memurlara, işçilere, emeklilere seyahat ve tatil yardımı yapılması lazım ve bunların da vergiden düşürülmesi lazım. İşverenler; işçilerine, çalışanlarına böyle bir bütçe ayırıp vergilerinden düşebilsinler. Bu önerilerimizi seçimden sonra kim yetki alırsa ona da ileteceğiz” dedi.

TÜROFED YK Başkan Yardımcısı Erkan Yağcı, “Bulunduğumuz coğrafya kolay bir coğrafya değil. Türkiye’de son dönemde turizm sektörünü de etkileyen 3 felaket yaşandı; bunlardan bir tanesi pandemi, diğeri savaş bir diğeri de deprem felaketi. Yönetişim bu işin en önemlisi, akıl akıldan üstündür ve ortak paydamız turizmin ilerlemesidir.

Türkiye konuk severliğiyle bilenen bir ülke o yüzden hata payımızın olmaması lazım. Ortak akıl ile beraber yönetilmeye ihtiyaç var. Böylelikle, turizmde Türkiye algısını en üst seviyeye yükseltebiliriz. Verdiğimiz hizmetle yaratacağımız itibar çok önemli. Bunu beraber yapabiliriz. Yakın çalışma, iletişim krizi aşmada ve yönetmede çok önemli bir anahtardır” dedi. Dört gün sürecek EMITT Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.