Van'a yedi ayda 418 bin İranlı turist geldi

İran'la en uzun sınır hattına sahip Van, özellikle yaz döneminde tatillerini kentte geçirmek isteyen binlerce İranlı turisti ağırlıyor.

Otellerdeki doluluk oranının arttığı kentte yoğunluk oluşturan İranlı turistler, alışverişleriyle esnafın yüzünü güldürüyor.

Yarım milyon turist geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu yıl yaklaşık 418 bin İranlı turistin Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdiğini söyledi.

Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kent ekonomisinin can damarı olduğunu belirterek İran'la sınır ticaretinin yanı sıra turizmin de gelişmesi açısından sınır kapısının önemli olduğunu ifade etti.

Geçen yılı çoktan geçti

Çeliktaş, şunları kaydetti: "Temmuz ayında Türkiye sınır kapılarının genelinde en çok geçiş yapılan altıncı sınır kapısı Kapıköy oldu. Bu veri bizleri memnun etti. Sınır kapımızın 7 gün 24 saat geçişlere açık olması bunu olumlu etkiliyor. Geçen yıl yaklaşık 290 bin giriş olmuştu, bu yıl ise 418 bin civarında bir geçiş oldu. Bu çok önemli bir veri. Kapıköy, Türkiye'nin en doğusunda hizmet veriyor.

İran tarafı da rekor kırdı

İran'ın Razi kapısı da geçişlerde İran tarafında birinci olmuş. Bu da bizim çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum, Kapıköy, Van ekonomisinin can damarıdır. Böyle giderse Türkiye'nin de ekonomik can damarı olacak. Binlerce insanımız bu alanda çalışıyor. Turizm geliri genelde tabana yayılan bir gelirdir. Ayrıca Kapıköy'ün tırların transit geçişine açılması ilimize ayrı bir hareketlilik getirecektir. İl ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlayacaktır."