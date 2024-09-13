Vizesiz geçiş uygulaması Rumen turist sayısını yüzde 27 oranında arttırdı

Antalya'ya 2022'nin ağustos ayında 78 bin 553, 2023'ün ağustosunda 90 bin 211 Rumen turist gelirken, bu yılın aynı ayında Romanya'dan gelen misafir sayısı yüzde 27 artış göstererek 115 bin 141 oldu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'da yıl sonuna kadar 17 milyon turist hedefine ulaşacaklarını söyledi. Saatçioğlu, kente 8 aylık dönemde Rusya'dan 2 milyon 641 bin 849; Almanya'dan ise 2 milyon 235 bin 311 tatilcinin geldiğini vurguladı. İngiltere pazarının da çok hareketli olduğunu belirten Saatçioğlu, "İngiltere pazarında iki yıldır iki haneli büyüme yaşıyoruz. Bu yıl 1 milyon 109 bin 997 İngiliz turist geldi" dedi.

Rumen turist sayısında yüzde 27'lik artış

Polonya'dan da 8 aylık dönemde 906 bin 108 turistin geldiğini ifade eden Saatçioğlu: "Yıl sonuna kadar Polonya'dan 1 milyonun üzerine çıkarız. Romanya pazarında ise vize muafiyetinden dolayı misafirlerin kimlikle girmeleri Türk turizmine çok büyük avantaj sağladı. Ağustosta yüzde 27'lik artış kaydedildi. Bu tür vize kolaylığına yönelik çalışmalar turizme çok pozitif yansıyor. Pazar çeşitliliğimiz olarak birçok rakip ülkeye göre Türkiye avantaj sağlıyor. İspanya, İtalya'da da pazar çeşitliliği var ama Türkiye'deki kadar pazar çeşitliliği yok oralarda" dedi.