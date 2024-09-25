Yabancı ziyaretçi sayısı 36 milyona yaklaştı  

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Ağustos ayın­da Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 2,47 artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın­dan açıklanan ve Emniyet Genel Mü­dürlüğünden alınan geçici verilere göre, 2024 yılı Ağustos ayında Tür­kiye’yi ziyaret eden yabancı turist sa­yısı 6 milyon 825 bin 403 olarak kay­dedildi. Ağustos ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçinin 277 bin 271’i, yani yüzde 4,06’sı sadece günübirlik olarak Türkiye’yi ziyaret etti.

Bu rakam, turistlerin Türkiye’yi kısa süreli de olsa keşfetme konu­sunda büyük bir ilgi gösterdiklerini ortaya koyuyor.

En çok Antalya tercih edildi

Ağustos ayında yabancı ziyaret­çilerin en fazla giriş yaptığı sınır ka­pılarının bulunduğu iller arasında Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya, yüzde 37,35’lik bir oranla 2 milyon 549 bin 59 yabancı ziyaretçiyi ağır­ladı. Onu yüzde 26,41 ile İstanbul ve yüzde 9,95 ile Muğla takip etti. Edir­ne yüzde 7,43 ile dördüncü, İzmir ise yüzde 3,88 ile beşinci sırada yer aldı. 2024 yılı Ocak-Ağustos döne­minde Türkiye’yi ziyaret eden ya­bancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11 arttı. Top­lamda 35 milyon 803 bin 874 yaban­cı turist, ilk sekiz ayda Türkiye’yi ziyaret etti. Bu dönem içinde günü­birlik olarak gelen yabancı turist sayısı ise 1 milyon 64 bin 986, yani yüzde 2,97 olarak kaydedildi.

Rus turistler ilk zırada

8 ayda en fazla ziyaretçi, 4 mil­yon 551 bin turist ile Rusya Fede­rasyonundan geldi. İkinci sırada ise 4 milyon 385 bin ile Alman turist­ler olurken İngiltere’den gelen tu­rist sayısı ise 3 milyon 102 bin ila 3 sırada yer aldı.

Afrika’dan gelen turist sayısı azalış gösterirken Latin Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 19,8 artış gösterdi. Körfez ülkelerinde gelen turist sayı­sında da yüzde 35,9 gerileme yaşa­nırken Asya ve Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında artışlar oldu

Ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği şe­hir ise İstanbul oldu. İstanbul, yüzde 34,27’lik bir oranla 12 milyon 269 bin 603 yabancı turist ağırladı. Antalya yüzde 30,83 ile ikinci, Edirne yüzde 9,39 ile üçüncü, Muğla yüzde 7,29 ile dördüncü ve İzmir ise yüzde 3,29 ile beşinci sırada yer aldı. Açıklanan ve­riler, Türkiye’nin turizm sektöründe olumlu bir ivme kazandığını ve ulus­lararası alanda giderek daha popüler bir destinasyon haline geldiğini göz­ler önüne serdi.

23,6 milyar dolarlık gelir

Bu arada, Türkiye İstatistik Kuru­munun (TÜİK) turizm istatistikle­rine göre, yılın il 6 ayında elde edilen turizm geliri 23 milyar 660 milyon 318 bin dolara yükseldi. Bu yıl elde edilen turizm geliri, TÜİK’in verile­ri çeyreklik bazda açıklamaya başla­dığı 2003’ten bu yana en yüksek ilk 6 aylık gelir olarak kayıtlara geçti. Alt sektörler incelendiğinde ise ilk 6 ayda turistlerin Türkiye’de yaptığı harcamaların 2 milyar 556 milyon 70 bin doları konaklama harcaması ol­du. Konaklama geliri de veriler çey­reklik bazda açıklanmaya başladığı 2003’ten bu yana en yüksek ilk 6 ay­lık gelir olarak kayıtlara geçti.