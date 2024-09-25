Yabancı ziyaretçi sayısı 36 milyona yaklaştı
Türkiye’nin turizm sektöründe olumlu bir ivme kazanması ve uluslararası alanda giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmesi rakamlara da yansıyor. Bu yılın ağustos ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 artarak 6 milyon 825 bine, ilk 8 ayda ise ziyaretçi sayısı yüzde 7,11 artarak 35 milyon 803 bine yükseldi.
Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,47 artış gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilere göre, 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı 6 milyon 825 bin 403 olarak kaydedildi. Ağustos ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçinin 277 bin 271’i, yani yüzde 4,06’sı sadece günübirlik olarak Türkiye’yi ziyaret etti.
Bu rakam, turistlerin Türkiye’yi kısa süreli de olsa keşfetme konusunda büyük bir ilgi gösterdiklerini ortaya koyuyor.
En çok Antalya tercih edildi
Ağustos ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapılarının bulunduğu iller arasında Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya, yüzde 37,35’lik bir oranla 2 milyon 549 bin 59 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Onu yüzde 26,41 ile İstanbul ve yüzde 9,95 ile Muğla takip etti. Edirne yüzde 7,43 ile dördüncü, İzmir ise yüzde 3,88 ile beşinci sırada yer aldı. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11 arttı. Toplamda 35 milyon 803 bin 874 yabancı turist, ilk sekiz ayda Türkiye’yi ziyaret etti. Bu dönem içinde günübirlik olarak gelen yabancı turist sayısı ise 1 milyon 64 bin 986, yani yüzde 2,97 olarak kaydedildi.
Rus turistler ilk zırada
8 ayda en fazla ziyaretçi, 4 milyon 551 bin turist ile Rusya Federasyonundan geldi. İkinci sırada ise 4 milyon 385 bin ile Alman turistler olurken İngiltere’den gelen turist sayısı ise 3 milyon 102 bin ila 3 sırada yer aldı.
Afrika’dan gelen turist sayısı azalış gösterirken Latin Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 19,8 artış gösterdi. Körfez ülkelerinde gelen turist sayısında da yüzde 35,9 gerileme yaşanırken Asya ve Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında artışlar oldu
Ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği şehir ise İstanbul oldu. İstanbul, yüzde 34,27’lik bir oranla 12 milyon 269 bin 603 yabancı turist ağırladı. Antalya yüzde 30,83 ile ikinci, Edirne yüzde 9,39 ile üçüncü, Muğla yüzde 7,29 ile dördüncü ve İzmir ise yüzde 3,29 ile beşinci sırada yer aldı. Açıklanan veriler, Türkiye’nin turizm sektöründe olumlu bir ivme kazandığını ve uluslararası alanda giderek daha popüler bir destinasyon haline geldiğini gözler önüne serdi.
23,6 milyar dolarlık gelir
Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) turizm istatistiklerine göre, yılın il 6 ayında elde edilen turizm geliri 23 milyar 660 milyon 318 bin dolara yükseldi. Bu yıl elde edilen turizm geliri, TÜİK’in verileri çeyreklik bazda açıklamaya başladığı 2003’ten bu yana en yüksek ilk 6 aylık gelir olarak kayıtlara geçti. Alt sektörler incelendiğinde ise ilk 6 ayda turistlerin Türkiye’de yaptığı harcamaların 2 milyar 556 milyon 70 bin doları konaklama harcaması oldu. Konaklama geliri de veriler çeyreklik bazda açıklanmaya başladığı 2003’ten bu yana en yüksek ilk 6 aylık gelir olarak kayıtlara geçti.