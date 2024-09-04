Yamaç paraşütü sevenler bu yıl da Fethiye'yi tercih etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor. Buradaki pistlerden havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını yamaç paraşütü sayesinde kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Babadağ'ın bu yıl 8 ayda ticari, amatör ve eğitim uçuşlarıyla 138 bin 158 uçuşa ev sahipliği yaptığını belirten Çıralı, uçuş rakamlarının artmasıyla uçuş güvenliğinin ön plana çıktığını dile getirdi ve marka değerinin korunması için önceliğin uçuş güvenliği olduğunu vurguladı.