Yapay zekâ yenilik değil turizmde devrim yapacak

Recep ERÇİN

14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde Türk turizmindeki gelişmeler ve izlenecek stratejiler ele alındı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel çapta yapılan tanıtımlarını karşılığının alındığına değindi.

Bu yılın ilk 9 ayında 49,2 milyon turist ağırlandığını ve ortalama yabancı ziyaretçi harcaması 107 dolara yükseldiğini belirten Bakan Ersoy, “Bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artış oldu. Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte 46,9 milyar dolara ulaştı. Gelirler yüzde 6,6 arttı. 23.2 milyar dolarlık gelir bir çeyrekte elde edilen en yüksek gelir” bilgilerini paylaştı.

‘Teknoloji ile bütünleşmek zorundayız’

Türkiye’nin tarihi zenginliği, kültürel mirası ve benzersiz misafirperverliği gibi yetkinliklerinin yanında bu değerleri doğru şekilde yönetmek, tanıtmak ve geleceğe taşımanın ortak sorumlulukları olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Türkiye’yi turizmde daha güçlü konuma taşımak için birçok projeyi hayata geçirdik. Sektörü geleceğe hazırlıyoruz. Yapay zekâ tartışmaları gündemde.

Yapay zekanın gücünü turizm sektörüne entegre edebilir miyiz konusu en büyük teknolojik meydan okuma. Yapay zekâ turizmde sadece bir yenilik değil, devrimdir. Artık teknoloji ile daha çok bütünleşmek zorundayız. Yapay zeka ile ziyaret deneyimlerini en üst seviyeye çıkararak, yapay zekayı turizme entegre edip daha akıllı ve sürdürülebilir bir destinasyon olmayı hedefliyoruz. Müze ve kültürel alanlarda yapay zekâ rehberlik ile tarihi geçmişi geleceğin teknolojisi ile anlatacağız.”

‘Bahane değil çözüm üretin’

Antalya’daki yerel yöneticilere yönelik, “Bahane değil çözüm üretin” diyen Bakan Ersoy, “Dönem çözüm odaklı olmayı gerektiriyor. Bahane odaklı değil. Biz durmadan çalışıyoruz. Havalimanı kapasitesini iki katına çıkardık. Alanya otoban ihalesi yapıldı.

Kavşak ihaleleri yapıldı. Arıtma; bakanlığın işi değil büyükşehirin işi demedik, mavi bayrakları korumak için Serik olsun Kemer olsun artırmaları devreye aldık. Sizden de bahaneler değil çözüm üretmenizi bekliyoruz” mesajları verdi. Antalya Valisi Hulusi Şahin’in de açılışta yer alarak bir konuşma yaptı. Vali Şahin, Antalya’daki altyapı yatırımları konusunda Bakan Ersoy’un yakın ilgisi ve desteğine teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise kongredeki konuşmasına Serik ve Kemer özelindeki arıtma ve çamurun bertarafı için yıllık 500 milyon lira harcadıklarını ifade etti. Arıtma tesislerinin yenilenmesi karşılığında arıtma gelirlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devrettiklerini söyleyen Başkan Böcek, “Turizm Geliştirme Ajansı adı altında toplanan kaynağa en büyük katkıyı Antalya sağlamaktadır. Ama nüfusa göre genel bütçeden pay alabiliyoruz. Bakanımızdan destek bekliyoruz. Bu para Antalya’nındır ve Antalyalılar için harcanmalıdır” mesajları verdi.

Turizmciye 2,6 milyar dolarlık söz

AKTOB tarafından, “Kolektif Zanaat, Yeni Çağ Turizmi” temasıyla bu yıl 14.’sü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda Antalya’da yapıldı. Kongrenin açılışına Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı da katıldı. Kongre öncesi İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın Akdeniz Turizm İhtisas Antalya Şubesi’ni açtı.

Burada konuşan İş Bankası Genel Müdürü Aran, “Antalya’da turizm sektörüne 2025 ve 2026 yıllarında 2,6 milyar dolarlık ilave yatırım yapılacağını görüyoruz. 2,6 milyar dolarlık yatırımın tüm finansmanını sağlayabilecek güçteyiz” ifadelerini kullandı. Açılışa Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

İlk turizm ekini Dünya Gazetesi yaptı

Akdeniz Turistlik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizm kaynaklarının korunmasının ve iklim değişikliğinin sadece sektör değil insanlık açısından bir varoluş meselesi olduğunu dile getirdi. Başkan Kavaloğlu, konuşmasında kongrenin işaret fişeğini yakan ve bu yıl kaybettiğimiz turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu’nu andı. Kongrede gösterilen kısa filmde Köfteoğlu ile yapılan söyleşiden bir kesit yayınlandı. Söyleşide Türkiye’de ilk turizm ekinin DÜNYA Gazetesi tarafından yayınlandığını belirten Köfteoğlu’nun, bugün dünyanın en büyük on turizm ülkesinden biri olduğumuza dikkat çektiği görüldü.

AKTOB: Kârlılıklarımız eriyor

Kongre öncesi düzenlenen sohbette soruları yanıtlayan Kavaloğlu, çalışanlara yıl içinde ilave zam yaptıklarını söyledi. “Maliyetlerimiz çok yükseldi” diyen Kavaloğlu, “Fiyatları dengelemeye çalıştık. 2024 sınav yılı idi. 2025’e gelince korkular daha ağır basıyor. Kur politikasının devam edecek olması enflasyonun söylenen seviyelerin altında dolaşması bile kârlılıkların erimesi demek. Antalya’ya her yıl ilave bir milyon turist getirmek zorundayız. Yunanistan’ı Avrupa destekliyor. Yunanistan’daki otelleri eski. Bizde yeni ama yenilenmeye başlıyor, bu anlamda zor bir yıl geliyor” ifadelerini kullandı.

Turizmi bilen bankacılar olacak

Hakan Aran, kongrede yaptığı konuşmada ise Türkiye’de ilk defa bir bankanın bir şubesini turizme özelleştirdiğini vurguladı. Aran, “Bu, bizim bu konuya ne kadar stratejik yaklaştığımızın en büyük göstergesi. Sizi sadece bankacılığı bilen bankacılarla değil, turizmi bilen bir bankacı ile bir araya getiriyoruz. Bu yolculukta sizi hangi zorluklar ve projeler bekliyorsa size o konuda yardımcı olacağız” diye konuştu.

“Biz turizm sektörünün ülkemiz için önemine inanıyoruz” ifadesini kullanan Aran, “Ekonomimize ve dış cari açığı kapatmadaki büyük rolüne inanıyoruz. Turizm konusunda yatırım için harcanan paranın hem istihdam hem de gelir açısından doğru harcanan bir para olduğunu düşünüyorum. Alelade kredi değil, enflasyonun düşmesine etki edecek, dış ticaret açığını kapatacak bir güçte bir kredi olduğunu biliyorum” mesajları verdi.