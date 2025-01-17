Yarıyıl tatilinde otobüsle en çok seyahat edilecek 6 il, en popüler 5 güzergah hangileri?

Yarıyıl tatilinde, otobüsle şehirlerarası seyahat etmeyi planlayanlara yönelik verileri paylaşan seyahat sitesi Enuygun, en çok tercih edilen rotaları açıkladı.

En popüler 5 güzergah

Otobüs bileti satışlarında, bir önceki haftaya oranla yaklaşık yüzde 40 artışa yol açan yarıyıl tatilinde en çok ziyaret edilecek iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana yer alıyor. En popüler beş güzergah ise İzmir-İstanbul, İstanbul-Ankara, İstanbul-Bursa, Ankara-Adana ve Antalya-Ankara olarak sıralanıyor.

Her 10 kişiden 8'i tek yolculuk ediyor

Yolcu sayısında, tek başına seyahat edenlerin oranı, yüzde 79,2 olarak belirlendi. 2 yolculu rezervasyonlar ise yüzde 20,8 oranında gerçekleşti.

Öğrencilere özel indirim

Otobüs biletlerinde öğrencilere özel yarıyıl tatili indirimi kampanyası başlatan Enuygun.net, 10 Şubat'a kadar devam edecek kampanyada, bilet alımlarında öğrenciler, 500 lira ve üzerindeki gidiş biletlerinde "ENOKUL" koduyla 60 lira, 500 lira ve üzeri tutardaki dönüş biletlerinde ise SMS ile iletilecek kodla 60 lira indirimden yararlanabilecek.