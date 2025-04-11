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Yaz sezonunda Çeşme ve Sakız planı olanlara İZDENİZ'den müjde!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Deniz İşletmeciliği AŞ (İZDENİZ), Turyol işbirliğiyle Çeşme-Sakız arasında gemi seferleri gerçekleştireceğini açıkladı. 16 Nisan'da başlayacak ve yaz boyunca her gün yapılacak seferlere yönelik detaylar ise şu şekilde sıralanıyor...

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Yaz sezonunda Çeşme ve Sakız planı olanlara İZDENİZ'den müjde!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından yapılan İzmir-Midilli seferlerine bu yıl Çeşme-Sakız seferlerini de ekledi.

* Seferler 16 Nisan'da başlayacak.

* Yaz boyunca her gün yapılacak seferler hava şartlarına bağlı olarak yarım saat sürecek.

* Çeşme-Sakız seferleri için bilet satışlarının başladığı, yetişkinler için gidiş-dönüş biletleri ücretinin 50 Euro olarak belirlendiği kaydedildi.

* Fiyat tarifesine göre Çeşme-Sakız tek yön 40 Euro, Sakız-Çeşme tek yön 30 Euro, 6-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş-dönüş 35 Euro, 0-6 yaş için ise gidiş dönüş 25 Euro olacak.

* İzmir-Midilli hattında düzenli seferlerin ise 20 Haziran'da başlayacağı belirtildi. ,

* İzmir-Midilli gemi turları kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'na özel 17 Mayıs Cumartesi ve 6 Haziran Cuma günü için özel sefer düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA